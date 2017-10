Paris Saint Germain Nizza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Paris Saint Germain Nizza streaming video e diretta tv probabili formazioni, orario, risultato live. La capolista PSG in campo al Parco dei Principi contro la squadra di Balotelli

27 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Mario Balotelli, attaccante Nizza - LaPresse

Torna in campo questa sera il Paris Saint Germain col Nizza, e lo spettacolo sembra assicurato. Dalle ore 20:45 di oggi, per l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di calcio francese 2017-2018, la Ligue 1, i parigini ospiteranno al Parco dei Principi il Nizza. Battuta d’arresto di Neymar & Company che contro il Marsiglia, lo scorso weekend, hanno pareggiato due a due fuori casa, fermando quindi la loro irresistibile ascesa, e conquistando il 26esimo punto in stagione (primi in classifica). Nizza che invece è reduce da una sconfitta, quella interna per due a uno contro lo Strasburgo, ed è quindi rimasto fermo a quota 10 punti, che valgono il 14esimo posto assoluto in graduatoria.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Vi ricordiamo che la sfida di Ligue 1 tra Psg e Nizza sarà visibile come al solito sui canali di Mediaset Premium e precisamente su Premium Sport. Possibile anche la diretta streaming attraverso l’applicazione dedicata Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI PARIS SAINT GERMAIN-NIZZA

Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della sfida fra Paris Saint Germain e Nizza, in programma questa sera. Cominciamo dai padroni di casa parigini, con Emery che dovrà fare a meno del suo cavallo di razza, quel Neymar che si è fatto espellere per doppia ammonizione al Velodrome contro l’OM, e che sarà quindi costretto a vedersi il match di oggi dalla tribuna. Il brasiliano sarà comunque l’unico assente in casa PSG, visto che negli ultimi giorni tutti i vari infortunati sono stati recuperati. Spazio quindi ad un 4-3-3 con Cavani perno centrale, il solito Mbappe a destra, e a sinistra uno fra Di Maria e Draxler con il nazionale argentino favorito. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Thiago Motta, con Verratti interno di sinistra e Rabiot a destra. Infine la difesa, dove in mezzo, a fianco di capitan Thiago Silva, vi sarà l’altro nazionale brasiliano, Marquinhos, con Meuiner nel ruolo di terzino destro, e Kurzawa schierato come al solito sull’out di sinistra.

Passiamo quindi alle formazioni del Nizza, con mister Favre che dovrà fare a meno di due soli giocatori, precisamente il lungodegente Cyprien, che ha rotto il crociato, e l’altro lungodegente, l’attaccante Le Bihan, che ha invece rotto tibia e perone. La squadra della costa azzurra dovrebbe disporsi in campo con un modulo molto simile a quello parigino, quindi un 4-3-1-2 con Cardinale a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Marlon e Dante in mezzo, con Soquet e Jallet sulle due corsie. A centrocampo, Mendy dovrebbe andare in cabina di regia, con Koziello interno di destra e Lees Melou a completamento del reparto. Infine il tridente d’attacco, dove in mezzo vi sarà la punta centrale Mario Balotelli, affiancato da Plea, con Wesley Sneijder schierato in posizione leggermente più arretrata, da classico trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo infine brevemente le quote per le scommesse sulla sfida fra Paris Saint Germain e Nizza. Stando a quanto emerge dai bookmaker della Snai, i parigini sono ovviamente i favoriti a mani basse dell’incontro in questione, con la quote per il segno 1 pari a 1.17, davvero molto bassa, contro il 15.00 assegnato al 2, il successo del Nizza al Parco dei Principi. Il segno X, il pareggio, è infine quotato 7.75.

