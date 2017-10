Piacenza Pisa/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Piacenza Pisa: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata del girone A di Serie C

27 ottobre 2017 Redazione

Diretta Piacenza Pisa, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Piacenza Pisa sarà diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi: la partita vale come anticipo dell'undicesima giornata in Serie C 2017-2018, siamo nel girone A e si gioca venerdì 27 ottobre alle ore 20:45. Il Pisa, retrocesso lo scorso anno proprio dal campionato cadetto, nell'undicesima giornata del girone A va in casa del Piacenza, in ottava posizione. I toscani sono quarti in classifica, a soli cinque punti dal Siena. L'obiettivo è ovviamente quello di tornare a combattere per le posizioni di vertice, ma non sarà per nulla semplice. Infatti i nerazzurri dovranno fare i conti con le altre compagini toscane. I padroni di casa arrivano da due sconfitte, ma l'obiettivo è ovviamente quello di rialzarsi e ricominciare da capo: il momento no deve essere cancellato in questo match è arrivato il momento di trovare punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Piacenza Pisa non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PISA

Arnaldo Franzini dovrà fare a meno degli squalificati Bertoncini e Silva, espulsi nell'ultima gara. Fumagalli va in porta nel 3-5-2, con Bini, Pergreffi e Furlotti che andranno a comporre il reparto difensivo. Mora e Masciangelo agiranno sulle corsie esterne mentre Scaccabarozzi, Pederzoli e Della Latta si giocheranno un posto in mezzo al campo: attenzione a Ferri e Morosini, che potrebbero essere presi in considerazione per scendere in campo dal primo minuto. Dubbi anche in attacco, con Zecca, Segre e Romero che si giocheranno due posti nel reparto offensivo. Mister Pazienza cercherà invece di riconfermare il 4-4-2 che ha vinto in casa dell'Alessandria. Petkovic va in porta, con Birindelli e Filippini sulle corsie esterne. Lisuzzo e Carillo andranno molto probabilmente al centro della difesa. Mannini e Di Quinzio se la giocheranno sulle corsie esterne, con De Vitis e Gucher al centro del campo. Confermata la coppia d'oro Eusepi e Masucci, con Giannone e Negro pronti ad entrare a partita in corso. Non sarà facile affrontare una compagine simile, con molti elementi che arrivano proprio dalla serie B.

LA CHIAVE TATTICA

La sfida è molto delicata, anche perché il Pisa ha tutte le responsabilità del caso. I nerazzurri vogliono assolutamente vincere e non sarà per niente semplice imporsi in un campo comunque difficile come quello del Piacenza. Vedremo sicuramente una partita molto chiusa, con pochi spazi da entrambe le parti. Sarà molto difficile infatti trovare lo spazio per la giocata, anche perché i due schieramenti sono molto difensivi. Dunque assisteremo ad un match molto chiuso, soprattutto nella prima mezz'ora di fioco. Molto probabilmente si deciderà nella ripresa, quando le due suadre saranno più stanche e ci saranno più spazi da entrambe le parti. Il Pisa gioca bene, ma anche il Piacenza vuole ritornare al solito ritmo. Non sarà una sfida semplice e dci saranno molti fattori che potranno decidere la sfida.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, c'è molto equilibrio per tutti e tre i segni. Infatti il segno 1 è dato a quota 2.65, così come il segno 2. Il segno X è molto interessante ed è quotato 3.05. Alto il segno Over, dato a 2.20, mentre il segno Under è a quota 1.60. Per quanto riguarda i segni Goal e No Goal troviamo davvero moltissimo equilibrio: entrambi sono quotati a 1.85.

