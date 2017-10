Probabili formazioni/ Milan Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 11^ giornata)

Probabili formazioni Milan Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel big match dell'undicesima giornata della Serie A

27 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Juventus (Foto LaPresse)

Milan Juventus è il big match dell’undicesima giornata di Serie A 2017-2018, ed è anche la partita che apre il turno: si gioca sabato 28 ottobre alle ore 18. Una grande classica, che arriva in un momento nel quale i rossoneri sono riusciti a risollevarsi da un periodo negativo e, con il 4-1 a Verona, hanno rilanciato le loro ambizioni. La Juventus per contro ha vinto le ultime due partite con un totale di 10 gol, palesando però qualche limite difensivo che sabato potrebbe pesare nell’economia della partita. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le squadre sul campo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE MILAN JUVENTUS

Milan Juventus sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali del satellite (nello specifico Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 - codice d’acquisto 408605 - che su quelli del digitale terrestre a pagamento, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

I DUBBI DI MONTELLA

Il grande ex non c’è: Leonardo Bonucci, squalificato per due giornate dopo l’espulsione di Genova, salta anche la partita più attesa, quella contro la Juventus. Il Milan non ha fatto ricorso per ridurre la sospensione del suo capitano, dunque ancora una volta sarà Alessio Romagnoli a comandare il reparto arretrato, con Musacchio e Cristian Zapata che saranno ai suoi lati. Ricardo Rodriguez infatti dovrebbe tornare a giocare sulla sinistra, coprendo l’infortunio di Calabria e con la conferma quindi di Borini a destra, sulla fascia opposta rispetto a mercoledì sera ma in una zona di campo nella quale può essere più efficace. Il resto della squadra dovrebbe invece rimanere invariato: Kessie sarà ancora uno dei due mediani anche se avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato (in questo senso Montolivo potrebbe tornare utile), Lucas Biglia giocherà come playmaker davanti alla difesa mentre Calhanoglu, reduce dal primo gol in Serie A, avanzerà la sua posizione affiancando Suso, e i due agiranno alle spalle di Nikola Kalinic ancora favorito su André Silva per l’attacco.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Torna Mandzukic ed è subito titolare: nessun dubbio sulla presenza del croato in una Juventus che, di fatto, sarà la versione di quella vista lo scorso anno. I nuovi acquisti stanno tutti in panchina, almeno così sembra: qualche timida possibilità per Bernardeschi reduce dal bel gol contro la Spal, ma in quella zona di campo dovrebbe giocare Cuadrado con Dybala che ovviamente sarà utilizzato come trequartista alle spalle di Higuain - entrambi sono tornati al gol dopo un periodo di appannamento. In mediana va per la terza gara consecutiva Khedira, che quando conta è spesso e volentieri in campo; al suo fianco Pjanic, sarà ancora ai box Matuidi che accusa problemi muscolari. Mercoledì sera si è rivisto Marchisio che ha giocato uno spezzone nel secondo tempo - aveva anche timbrato un bell’assist, ma Higuain era in fuorigioco: il Principino potrebbe avere altro spazio a San Siro, in difesa invece ballottaggio Rugani-Barzagli con il primo che rimane favorito (il fiorentino ha giocato contro la Spal), Chiellini tornerà al centro dello schieramento così come Buffon riprenderà il posto tra i pali. Sugli esterni conferme per Lichtsteiner e Alex Sandro, De Sciglio c’è ma va solo in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: IL TABELLINO

MILAN (3-4-2-1): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 13 A. Romagnoli, 17 C. Zapata; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 10 Calhanoglu; 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 30 An. Donnarumma, 29 Paletta, 15 G. Gomez, 20 Abate, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 31 Antonelli, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: A. Conti, Calabria, Bonaventura

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Benatia, Sturaro, Matuidi, Pjaca

