Probabili formazioni/ Roma Bologna: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 11^ giornata)

Probabili formazioni Roma Bologna: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti, moduli e titolari per la partita della 11^ giornata di Serie A

27 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma-Bologna (LaPresse)

Roma Bologna è una delle sfide più attese della undicesima giornata della Serie A 2017-2018, in programma domani sera sabato 28 ottobre alle ore 20.45. Una classica del nostro calcio, fra due squadre che hanno scritto gloriose pagine di storia, anche se naturalmente oggi le due formazioni hanno ambizioni diverse. Se il Bologna sembra destinato a un tranquillo campionato di centro classifica, ma dovrebbe cercare di alzare il ritmo per sognare l’Europa League, la Roma ha bisogno di vincere per non perdere colpi nella durissima battaglia al vertice fra cinque squadre che stanno marciando tutte ad una andatura impressionante. Vediamo allora come i due allenatori potrebbero decidere di giocare la sfida dello stadio Olimpico, andando a leggere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Bologna.

DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO E IN DIRETTA ROMA BOLOGNA

Roma Bologna sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati alle due televisioni a pagamento: sulla piattaforma satellitare l’appuntamento è su ben quattro canali, cioè Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, mentre sul digitale terrestre il canale di riferimento sarà Mediaset Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE SCELTE DI EUSEBIO DI FRANCESCO

Parziale turnover per Eusebio Di Francesco. Per Karsdorp sono arrivate di nuovo pessime notizie e di conseguenza Florenzi tornerà ad agire come terzino destro, in una difesa che però (anche a causa delle assenze di Manolas ed Emerson) per il resto dovrebbe essere identica a quella vista contro il Cagliari, con i centrali Fazio e Moreno davanti ad Alisson e Kolarov sulla corsia mancina. Molto dovrebbe invece cambiare a centrocampo, dove Nainggolan dovrebbe essere l’unico titolare confermato da mercoledì, in virtù dei ritorni in campo dal primo minuto di De Rossi e Pellegrini, per una formazione decisamente più italiana di quella vista contro il Crotone con undici titolari stranieri. L’attacco non ha fatto scintille tre giorni fa, dal momento che la Roma ha vinto solo con un generoso rigore, ma la presenza in campo di Dzeko e Perotti appare indiscutibile, anche se Defrel potrebbe far riposare il bosniaco, per la terza maglia a disposizione nel tridente il favorito è questa volta El Shaarawy.

LE SCELTE DI ROBERTO DONADONI

Il Bologna dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 speculare a quello della Roma. Focus sul tridente d’attacco, senza dubbio il reparto più interessante: i problemi fisici di Palacio lanciano Destro titolare e per Mattia all’Olimpico contro la Roma sarà una partita speciale, anche se probabilmente mai quanto per Federico Di Francesco, che sfiderà la squadra allenata da suo padre Eusebio, al quale proverà a dare un dispiacere. Completerà il reparto naturalmente Verdi, uno dei talenti in rampa di lancio del nostro calcio. A centrocampo ci attendiamo il terzetto composto da Poli, Pulgar in posizione centrale e Donsah, anche se quest’ultimo è ancora in ballottaggio con Nagy per la maglia da titolare. In difesa rientra dalla squalifica Gonzalez e torna titolare, al suo fianco ballottaggio fra Helander e De Maio, con il primo leggermente favorito. Krafth sarà il terzino destro, sulla fascia sinistra ci sarà Masina e naturalmente Mirante sarà l’estremo difensore.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Moreno, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Bruno Peres, Juan Jesus, Castan, Strootman, Gonalons, Gerson, Under, Schick, Defrel.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Manolas, Emerson, Karsdorp.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Krafth, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Di Francesco. All. Donadoni.

A disposizione: Da Costa, Maietta, De Maio, Crisetig, Nagy, Falletti, Krejci, Petkovic, Okwonkwo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Torosidis, Taider, Mbaye, Palacio.

© Riproduzione Riservata.