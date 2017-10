Rally del Galles 2017/ Wrc, Diretta tv e streaming video, percorso, orario e vincitore (oggi 27 ottobre)

Rally del Galles 2017, Wrc: diretta tv e streaming video della penultima prova in calendario per il mondiale. Orario, percorso e protagonisti attesi oggi 27 ottobre 2017.

27 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Rally del Galles (LaPresse)

Il Mondiale Wrc 2017, giunge infine al suo penultimo appuntamento stagionale e lo fa con il prestigioso Rally del Galles, una delle prove più antiche del mondiale e senza dubbio tra le più dure date le asperità del percorso e del clima autunnale, affatto clemente nelle campagne della Gran Bretagna. Dopo la prova in Catalogna vinta da Meeke, toccherà quindi al fango gallese dare anche nuovo orientamento alla classifica generale dove spicca ovviamente il nome di Sebastian Ogier, favorito alla vittoria in questa edizione del rally 2017 oltre che del titolo finale. Prima però di dare spazio ai protagonisti di questa edizione della penultima prova del mondiale Wrc andiamo a vedere nel dettaglio come seguire la prima giornata di competizione oltre che il percorso previsto per oggi venerdi 26 ottobre 2017.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA GARA

Purtroppo, come già successo negli altri appuntamenti del mondiale Wrc, le prove speciali previste per la giornata del venerdi non saranno visibili in diretta tv dal pubblico italiano e neppure in diretta video streaming: le tv che hanno infatti acquisito i diritti per il nostro paese offriranno la visione solo di alcune prove del sabato e della power stage della domenica, come già negli anni precedenti. Il riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi anche in questa occasione il sito ufficiale della competizione www.walesrallygb.com, oltre che il portale ufficiale della Wrc, ovvero www.wrc.com, dove sarà possibile seguire le imprese dei vari team attraverso il live text e gli aggiornamenti continui su quando sta accedendo in Galles.

IL PERCORSO

Vediamo quindi ora a che cosa dovranno preparasi i protagonisti di questa prova gallese del mondiale Wrc: quali saranno le principali insidie del tracciato delle Special stage in programma per oggi?. Il primo ostacolo sarà ovviamente il clima: il meteo ufficiale annuncia forte pioggia e vento che uniti alle basse temperature tipiche del periodo metteranno senza dubbio in difficoltà anche i piloti più esperti. La seconda altra grande insidia sarà ovviamente la natura del tracciato: le colline e i boschi del galles non saranno certo un terreno facile da interpretare al meglio. Considerando invece il programma ricordiamo che per oggi saranno previste in tutto 3 stage che chiaramente verranno affrontate per due volte: si comincerà alle ore 8.15 (orario italiano) con l’apertura del parco chiuso me tre la SS1 del Myher incomincerà alle ore 11.20. A seguire i protagonisti del rally di Galles affronteranno la SS2 di Sweet Lamb e la S3 di Hafren, attesa per ore 12.15. Successivamente a partire dalle ore 15.30 si ricomincerà il circuito con l’apertura del parco chiuso atteso per le ore 21.00.

LA CLASSIFICA

Come abbiamo detto prima, il Rally del Galles potrebbe davvero decidere il titolo mondiale: la graduatoria generale infatti vede davanti Sebastian Ogier con 198 punti e e 37 di vantaggio su Ott Tanak secondo, con Neuville terzo a 160 punti. Facendo qualche calcolo possiamo dire che il francese potrebbe confermarsi campione del Mondo di Rally nel caso in cui ottenesse un piazzamento migliore dei due rivali, oppure non perdere più di 6 punti dal estone e7 dal belga e rigiocarsi tutto quindi all’ultima prova del rally in Australia. Completando la graduatoria comunque vale la pena poi di ricordare che alla quarta piazza troviamo il finlandese Latvala, fermo a 123 punti, con Sordo e Evans fermi alla quinta e sesta piazza rispettivamente con 94 e 93 punti. Nella top ten anche Hanninen a 71 punti e Breen fermo a quota 64: Meeke e Padova chiudono la lista con a testa 60 e 55 punti.

