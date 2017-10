Roma Atalanta Primavera/ Diretta streaming video RaiPlay: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Roma Atalanta Primavera: streaming video RaiPlay, probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la settima giornata del girone nel campionato 1

27 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Roma Atalanta Primavera, che viene diretta dall’arbitro Ilario Guida (sezione di Salerno), si gioca alle ore 12:30 di venerdì 27 ottobre: è l’anticipo della settima giornata nel campionato 1 2017-2018, il girone unico che da quest’anno rappresenta la novità per gli Under 19. Partita decisamente interessante, perchè i giallorossi - una delle squadre più competitive a livello Primavera, come dimostrato negli ultimi anni - sfida una delle due capolista (l’altra è l’Inter, campione d’Italia in carica) e, avendo tre punti in meno, va a caccia dell’aggancio.

ROMA ATALANTA PRIMAVERA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Atalanta Primavera sarà trasmessa in diretta tv sui due canali della televisione di stato, vale a dire RaiSport e RaiSport +; questo significa che senza costi aggiuntivi potrete seguire la partita anche in diretta streaming video, sul sito www.raiplay.it. In più non mancate di consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network - in particolare Facebook e Twitter - per tutte le informazioni utili.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto, operazione aggancio per la Roma Primavera, che però potrebbe essere virtualmente la capolista del girone unico: i giallorossi infatti hanno giocato una partita in meno, quella dello scorso weekend che, in casa del Torino, è stata rinviata addirittura a febbraio. Tre vittorie e un pareggio per i ragazzi di Alberto De Rossi, prima della sconfitta di Firenze che ha fatto immediatamente perdere la vetta alla Roma; anche l’Atalanta ha perso contro la Fiorentina, ma in casa (alla prima giornata); poi ha infilato quattro vittorie consecutive (tre delle quali in trasferta) e poi ha pareggiato in casa contro il Milan, confermando in ogni caso la sua posizione in classifica. Un’Atalanta che ha sempre fatto bene in questi ultimi anni, ma che non vince da tempo: l’ultimo dei due scudetti in bacheca risale al 1998, mentre la Roma ha ottenuto otto titoli centrandone tre nel nuovo millennio (l’ultimo è arrivato nel 2016).

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA

La Roma deve rinunciare a tre giocatori che sono stati convocati dall’Under 17: il posto di Bouah sulla corsia destra può prenderlo Lirim Kastrati, più problemi a sinistra dove il titolare Luca Pellegrini è ai box per la rottura del crociato, perciò in assenza anche di Semeraro potrebbe abbassarsi Valeau, riprendendo di fatto il suo ruolo naturale. A centrocampo non c’è Riccardi: dentro Masangu, con Marcucci confermato davanti alla difesa e uno tra Salvatore Pezzella e Sdaigu che andranno a coprire il terzo spot. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare: in porta va Greco, coppia centrale formata da capitan Ciavattini e Cargnelutti. Davanti ci sono Antonucci (salvo impegni con la prima squadra) e Keba Coly che giocano come esterni nel tridente, accompagnando l’azione dello sloveno Zan Celar.

L’Atalanta di Massimo Brambilla si presenta in campo con modulo speculare: in porta va Carnesecchi con Carminati e Migliorelli che sono favoriti per agire sulle corsie laterali, con la coppia centrale che invece sarà formata da Alari e Bastoni, il quale ormai è un elemento fisso della prima squadra di Gian Piero Gasperini ma si presta anche alle partite della Primavera, dove può avere minuti importanti e crescere ancora. Come lui Melegoni, che per di più dell’Under 19 orobica è il capitano e agisce come mezzala sinistra; dall’altra parte del campo agisce invece Mallamo, con Bolis che si occupa della regia giocando come vertice basso di questa linea, a protezione della difesa. Nel tridente offensivo Barrow rimane favorito su Nivokazi per il ruolo di prima punta; spazio allo svedese di origine macedone Kulusevski sulla destra, dall’altra parte invece il titolare dovrebbe essere Salvatore Elia.

