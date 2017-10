Wanda Nara/ A processo la moglie di Icardi per aver pubblicato dati personali dell’ex Maxi Lopez

Wanda Nara a processo la moglie di Icardi per aver pubblicato dati personali dell’ex Maxi Lopez. La compagna del capitano dell’Inter, ha diffuso il numero di telefono dell’ex, e non solo

27 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Wanda Nara, moglie di Icardi - Instagram

A processo la bella Wanda Nara, showgirl argentina nonché moglie del capitano dell’Inter, Mauro Icardi. Come ha riportato poco fa la nota agenzia di stampa AdnKronos, la consorte del nerazzurro avrebbe recato un danno all’ex compagno Maxi Lopez, attuale attaccante dell’Udinese, pubblicando su alcuni social network, leggasi in particolare Facebook e Twitter, alcuni dati personali dello stesso, come ad esempio il numero del telefono cellulare. L’accusa per la bella ragazza di Buenos Aires è di trattamento illecito di dati privati, ed è arrivata dopo che Maxi Lopez ha denunciato la stessa Nara. Il dibattimento fra i due, Marco Ventura l’avvocato di lei, e Aldro Cribari quello dell’attaccante bianconero, è già iniziato davanti al giudice della seconda sezione penale ed è stato rinviato al 22 novembre per l'esame in aula.

MAXI LOPEZ, DANNI SUBITI DURANTE IL CALCIOMERCATO

I fatti risalirebbero precisamente al 22 giugno del 2015, giorno in cui sui social network Wanda Nara ha appunto diffuso diversi dati personali, ed oltre al numero di telefono anche l’indirizzo email. Secondo l’imputazione formulata dal pm Galileo Proietto, la showgirl avrebbe recato un danno a Maxi Lopez, non soltanto per aver dato a numeri dati sensibili, ma anche perché, e soprattutto, in quel periodo lo stesso giocatore era in trattativa con altre società, vista la sessione di calciomercato aperta. Sempre secondo quanto spiega il pm, quanto fatto dalla Nara avrebbe impedito «per via del susseguirsi di chiamate ed email da parte di fans, un normale svolgimento delle trattative commerciali e calcistiche dell'atleta».

© Riproduzione Riservata.