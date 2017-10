Wta Finals 2017/ Diretta Wozniacki Garcia, Halep Svitolina: streaming video SuperTennis, orario

Diretta Wta Finals 2017: streaming video SuperTennis, Wozniacki Garcia e Halep Svitolina sono i due match che chiudono il round robin nel Master di tennis femminile a Singapore

27 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Wta Finals 2017: Caroline Garcia è ancora in corsa (Foto LaPresse)

Wozniacki Garcia e Halep Svitolina sono i due match che, rispettivamente alle ore 10 e non prima delle 13:30 (orari italiani), chiudono il round robin delle Wta Finals 2017. Siamo nel gruppo rosso, dove è tutto ancora in bilico: comanda Caroline Wozniacki con due vittorie, alle sue spalle Simona Halep e Caroline Garcia hanno una vittoria a testa mentre a chiudere il gruppo c’è Elina Svitolina, senza vittorie. A differenza di quanto accaduto nell’altro girone tuttavia può ancora succedere tutto: anche l’ucraina non è tagliata fuori dal discorso.

WTA FINALS 2017, DIRETTA STREAMING SU SUPERTENNIS

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Wta Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando (gli abbonati al bouquet Sky vi possono accedere anche al 224 del satellite). In più va ricordato che accedendo al sito www.supertennis.tv si potranno seguire i match di Singapore anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

WOZNIACKI IN SEMIFINALE

La Wozniacki è già in semifinale, replicando il risultato che aveva centrato tre anni fa - ultima partecipazione alle Wta Finals - quando era andata ad un passo dall’eliminare Serena Williams, futura campionessa: il set che la Garcia ha perso contro la Svitolina spalanca alla danese le porte dell’eliminazione diretta, anche se la francese dovesse batterla per due set a zero. La danese rischia solo il primo posto: a quel punto non servirebbe più la vittoria nella sfida diretta contro la Halep e si andrebbe a valutare il quoziente set e game. Prima posizione garantita con un set vinto o uno perso dalla rumena; con doppio 2-0 la Wozniacki ha comunque un vantaggio enorme nei giochi (24-4) e rischia relativamente poco. Per evitare dunque Karolina Pliskova basterà mantenere il livello di gioco mostrato nei due precedenti: questo campo sembra costruito su misura per lei.

LA LOTTA PER LA QUALIFICAZIONE

Tra le altre tre giocatrici come detto sarà una sfida nella sfida: tutte possono ancora qualificarsi. Anche la Svitolina, che però ha bisogno di un miracolo: vale a dire vincere due set a zero contro la Halep - e già questo non sarà facile, perchè non siamo sulla terra dove avrebbe qualche vantaggio in più - e sperare che la Wozniacki superi la Garcia. In questo caso avrebbe un quoziente set migliore delle due avversarie; se però dovesse anche solo perdere un set sarebbe la Halep ad avere la meglio (andrebbe 3-4, contro il 3-5 dell’ucraina) e a quel punto se la giocherebbe contro la Garcia. Semplice il calcolo se la Halep dovesse vincere: con il 2-0 in semifinale andrebbe comunque lei, con il 2-1 la rumena dovrebbe invece sperare nella sconfitta della Garcia o in una vittoria con un set lasciato per strada.

IL COMPUTO DEI GAME

C’è un solo caso per il quale si andrebbero a contare i game vinti e persi: tra Halep e Garcia ovviamente, in caso di 2-1 a favore della rumena sulla Svitolina e 2-0 della francese contro la Wozniacki. A quel punto come detto anche la danese sarebbe inserita nella classifica avulsa, ma avrebbe 4-2 e sarebbe comunque prima nel girone; al momento la Halep è 14-18 mentre la Garcia è 25-27. La francese è davanti - al netto del set perso: dunque, clamorosamente, se si verificasse lo scenario di cui sopra potrebbe prendersi la semifinale. Non sarebbe la prima sorpresa delle Finals: lo scorso anno Dominika Cibulkova si era qualificata per il rotto della cuffia e quando tutti la davano per spacciata, eppure era stata lei a laurearsi campionessa del Master di tennis femminile. Dunque siamo aperti a ogni risultato, pur se la Wozniacki vista in questi giorni (e non ancora certissima del primo posto) difficilmente lascerà per strada due set senza lottare.

© Riproduzione Riservata.