Bari-Ascoli/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari-Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie B si gioca sabato 28 ottobre 2017 alle ore 15:00

28 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Bari-Ascoli (LAPRESSE)

Bari-Ascoli sarà diretta dall’arbitro Marco Serra della sezione di Torino: ad assisterlo i guardalinee Sechi e Cataldo e il quarto uomo Nicoletti. Sabato 28 ottobre 2017 torna in campo il campionato di Serie B con la dodicesima giornata: una delle partite in programma è quella dello stadio San Nicola, dove il Bari di mister Fabio Grosso riceve l’Ascoli allenato da Fulvio Fiorin, calcio d’inizio alle ore 15:00. La classifica del torneo cadetto è ancora strettissima, con tutte le squadre racchiuse in 10 lunghezze: il Bari si trova in zona playoff con 16 punti, l’Ascoli invece ne ha 13 e si trova più vicino alle posizioni playout. Nel prossimo turno: Bari impegnato a Salerno (sabato 4 novembre ore 15:00) ed Ascoli a Carpi (idem).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Bari-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 5 HD, il numero 255: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 409105. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Il Bari è ancora a caccia della continuità necessaria per ambire alle primissime posizioni, anche se la graduatoria insolitamente compressa colloca i pugliesi a sole 4 lunghezze di distanza dalla vetta, prima della dodicesima giornata. Il turno infrasettimanale si è rivelato infelice per i biancorossi di Fabio Grosso, che sono stati sconfitti al Rigamonti di Brescia per 2-1: nel primo tempo botta e risposta tra Andrea Caracciolo (17’) e Cristian Galano (33’), a decidere il match è stata l’autorete del difensore barese Capradossi al 53’. Bari che ha così incassato la quarta sconfitta in questo torneo, la terza fuori casa: al San Nicola invece il ruolino di marcia risulta quasi immacolato con 6 successi in 7 partite (solo il Venezia è riuscito a portar via i tre punti). In Puglia si presenta un Ascoli imbattuto da ben 6 turni e che martedì è tornato alla vittoria dopo 4 pareggi consecutivi. Al Del Duca i marchigiani hanno superato lo Spezia per 3-1, dopo un match che ha vissuto tutti i principali sussulti nella seconda frazione: il centrocampista Christian D’Urso ha aperto le marcature al 53’, mentre a 4’ dalla fine è arrivato il raddoppio ad opera di un altro centrale, Gianluca Carpani; al 90’ i liguri hanno accorciato le distanze con il difensore Terzi, ma nel recupero il calcio di rigore di Favilli ha messo in ghiaccio tre punti preziosi per il Picchio. Che ha cavato 5 punti dalle precedenti 5 trasferte ed anche per questo si prospetta come un cliente scomodo per il Bari.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-ASCOLI

Modulo 3-4-2-1 per il Bari che deve fare i conti con gli acciacchi subiti da Marrone e Basha; da valutare inoltre le condizioni di D’Elia. Fabio Grosso dovrebbe schierare Micai in porta e Gymber, Capradossi e Cassani in difesa. In mezzo al campo sarà probabilmente Petriccione a rimpiazzare Basha: al suo fianco Busellato e sugli esterni Fiamozzi (a destra) e Iocolano (sinistra). Pacchetto offensivo con Galano ed Improta a supporto del centravanti Floro Flores. Per l’Ascoli di Fulvio Fiorin previsto un 4-3-3 con Lanni tra i pali, coppia difensiva formata da Padella e Gigliotti, Mignanelli terzino a destra e uno tra Mogos e Cinaglia sulla sinistra. A centrocampo Buzzegoli affiancato dalle mezzali Carpani e Bianchi, mentre nel tridente offensivo gli esterni Clemenza e Lores Varela sosterranno il centravanti Favilli.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO DELLA PARTITA

Per la sfida dello stadio San Nicola le principali agenzie di scommesse favoriscono nettamente i padroni di casa. Il portale snai.it ad esempio propone il segno 1 per la vittoria del Bari a quota 1,60, mentre il 2 per il colpo esterno dell’Ascoli si alza fino a quota 6,00. A 3,65 il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo le quote per le opzioni Under (1,80), Over (1,90), Gol (1,87) e NoGol (1,83).

