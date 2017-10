Bisceglie-Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bisceglie-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie C

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Bisceglie-Trapani, LaPresse

Bisceglie-Trapani, diretta dal signor Cudini di Fermo, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida in programma per l'undicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Di fronte due squadre imprevedibili, separate solamente da tre punti in classifica, pur essendo partite ad inizio stagione con obiettivi ben diversi da rincorrere. Il Bisceglie si è ripresentato tra i professionisti dopo anni di assenza ed ha avuto un buon impatto con la nuova realtà, anche se i nerazzurri arrivano a questa sfida contro il Trapani dopo una sconfitta incassata sul campo del Cosenza, che con i gol di Loviso e Mungo ha reso vano il momentaneo pareggio siglato da Petta per i nerazzurri.

Amaro anche il weekend del Trapani, che nel posticipo di lunedì scorso sembrava essere in completo controllo della partita interna contro il Catanzaro. Tre gol in trentadue minuti firmati da Reginaldo, da Bastoni e da Maracchi, e tre punti che parevano ormai in cassaforte. I calabresi si sono invece prodotti in una rimonta sbalorditiva, andando in gol con Zanini, Infantino e Onescu e strappando un punto davvero inaspettato dallo stadio Provinciale di Erice. Dopo le stagioni di gloria in Serie B, il Trapani sembra davvero faticare a 'diventare grande' in una realtà difficile come quella della terza serie. Per la squadra di Calori il Lecce capolista è già lontano otto punti, e anche per vivere i play off da protagonista occorrerà raggiungere ben altri livelli di continuità.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA BISCEGLIE-TRAPANI

Non ci sarà la possibilità di vedere l'incontro in diretta tv sui canali free oppure pay, ma gli abbonati al sito elevensports.it o coloro che acquisteranno il match come evento singolo potranno comunque seguire la partita in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell'incontro: il Bisceglie affronterà la sfida con Crispino estremo difensore dietro una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Migliavacca, il croato Jurkic, Petta e il francese Giron. A centrocampo il perno centrale sarà il paraguaiano Lugo Martinez, affiancato da Risolo e dall'altro croato Vrdoljak. Nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Montinaro, Partipilo e il brasiliano Dentello Azzi. Risponderà il Trapani con Furlan a difesa della porta, Silvestri sull'out difensivo di destra e Rizzo sull'out difensivo di sinistra, mentre Legittimo e Pagliarulo giocheranno come difensori centrali. Il centrocampo a tre vedrà schierati Palumbo, Maracchi e bastoni, mentre il brasiliano Reginaldo completerà il tridente offensivo assieme a Murano e Marras.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 da una parte e dall'altra, moduli speculari per il Bisceglie di Zavettieri e per il Trapani di Calori. Le due squadre non si sono mai trovate di fronte in tempi recenti, i siciliani hanno già affrontato una trasferta in Puglia in questo campionato, perdendo due a uno. Anche per il Bisceglie finora una sola sfida contro una siciliana, il match pareggiato uno a uno in casa contro la Sicula Leonzio.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker fissate a 3.20 per l'affermazione interna dei pugliesi secondo Bet365, mentre Paddy Power quota 2.35 l'eventuale vittoria esterna dei granata siciliani, ed il pareggio viene proposto ad un moltiplicatore di 3.00 da Betclic. Per quanto riguarda la somma dei gol, l'over 2.5 viene proposto ad una quota di 2.29 da Bet365, mentre Paddy Power offre a 1.60 la quota per l'under 2.5.

