Brasile Mali Under 17/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Mondiali)

Diretta Brasile Mali Under 17 info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della finale terzo posto dei Mondiali 2017 a Calcutta

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Brasile Mali, partita che sarà diretta dall’arbitro costaricano Ricardo Montero, sarà la finale per il terzo posto dei Mondiali Under 17 che si concludono proprio oggi in India: l’appuntamento sarà presso lo stadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan di Calcutta alle ore 13.30 italiane, che corrispondono alle ore 17.00 locali dal momento che fra l’Italia e la gigantesca metropoli indiana ci sono tre ore e mezza di fuso orario. Come sempre quando si parla della finale terzo posto di un grande evento, potrebbero essere le motivazioni a fare la differenza: chi avrà superato meglio la delusione per la semifinale e si sarà ricaricato per conquistare almeno la medaglia di bronzo partirà certamente avvantaggiato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BRASILE MALI

Brasile Mali non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi in italiano e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video della finale terzo posto dei Mondiali Under 17, dal momento che Eurosport trasmetterà solamente la finalissima per il primo posto. Punto di riferimento fondamentale per gli appassionati che vorranno seguire l’andamento di Brasile Mali sarà dunque il sito della Fifa nell’apposita sezione, all’indirizzo http://www.fifa.com/u17worldcup/index.html.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE MALI

Come punto di riferimento per le probabili formazioni di Brasile e Mali andiamo a ricordare come le due squadre si erano schierate in semifinale, pur con la dovuta avvertenza che in una finale terzo posto di solito si concede spazio a chi ha giocato meno e dunque potrebbero esserci numerose novità. Comunque, il Brasile nella partita persa con l’Inghilterra era sceso in campo con il 4-3-3: Brazao in porta, linea difensiva con Wesley terzino destro, coppia centrale Vitao-Halter, Weverson sulla corsia di sinistra; a centrocampo il terzetto con Bobsin perno basso e le due mezzali Marcos Antonio e Alan, infine il tridente d’attacco con Lincoln prima punta, affiancato dagli esterni Brenner e Paulinho.

Il Mali contro la Spagna si era invece schierato con Koita in porta, davanti a lui i difensori centrali Haidara e Diaby, più Konate terzino destro e Kane a sinistra. Visto il modulo 4-1-4-1, il capitano Samake era stato il regista basso, poi ecco in posizione più avanzata Doucoure e Giddou, oltre agli esterni Dramé a destra e Traore a sinistra, in appoggio alla punta centrale Ndiaye.

