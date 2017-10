Catanzaro-Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Andria, LaPresse

Catanzaro-Andria, diretta dal signor Garofalo di Torre del Greco, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del ricco programma che attraverserà l'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie C, nel girone C. Nessuna delle due squadre si presenta all'appuntamento occupando una posizione di alta classifica, ma l'ultimo weekend ha lanciato input diametralmente opposti per i due club. Il Catanzaro a Trapani si è ritrovato sotto di tre reti in poco più di mezz'ora, ritrovandosi a un passo dalla sua quinta sconfitta stagionale in campionato. Clamorosa è stata la rimonta delle Aquile giallorosse nel secondo tempo, i gol di Zanini, Infantino e Onescu hanno permesso alla squadra di Erra di strappare il più inaspettato dei punti.

Al contrario l'Andria, che resta l'unica formazione del girone C di Serie C ancora a caccia della prima vittoria, è scivolata in casa anche contro il fanalino di coda Fondi, un uno a tre senza appello nel quale ai biancazzurri non è bastata la rete del momentaneo uno a due del brasiliano Curcio. Andria ultima ad un punto da Paganese e Casertana, dopo un campionato passato l'anno scorso costantemente in zona play off, sicuramente i pugliesi non si aspettavano un inizio di stagione così difficile. Anche se la crisi ha radici lontane, considerando che l'Andria non vince in campionato dallo scorso aprile. Bisognerà invece capire se la rimonta ottenuta abbia regalato un iniezione di fiducia supplementare dal Catanzaro, che con undici punti in nove partite è ancora più vicino alla zona retrocessione che ai play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA CATANZARO-ANDRIA

La sfida non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o pay, ma ci sarà comunque la possibilità, per gli abbonati al sito elevensports.it o per chi acquisterà l'evento singolo del match, per vedere la partita in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Ceravolo di Catanzaro scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Di Nunzio, Riggio e Gambaretti titolari nella linea difensiva a tre davanti all'estremo difensore Nordi, mentre Imperiale giocherà sulla fascia destra e Zanini sull'out difensivo di sinistra. A centrocampo, i romeni Onescu e Marin si muoveranno per vie centrali al fianco di Benedetti, mentre per Infantino e Letizia ci sarà spazio dal primo minuto nel tandem offensivo. Risponderà l'Andria con Maurantonio in porta, De Giorgi sulla corsia laterale di destra e il brasiliano Curcio sull'out difensivo di destra, mentre Allegrini e il romeno Rada saranno i due difensori centrali. A centrocampo, spazio per Esposito, Quinto e Matera, mentre lo sloveno Barisic giocherà assieme a Lattanzio e Minicucci.

LA CHIAVE TATTICA

La scelta dei moduli dei due allenatori vedrà il tecnico del Catanzaro, Erra, optare per il 3-5-2, mentre il mister Valeriano Loseto dell'Andria insisterà sul 4-3-3 nonostante il momento molto difficile. L'ultima sfida di campionato in Calabria ha visto il Catanzaro vincere tre a zero l'11 settembre del 2016, con reti di Campagna, Tavares e Di Bari. L'ultimo risultato utile dell'Andria allo stadio Ceravolo è lo zero a zero del 5 dicembre 2015, ma in tempi recenti i pugliesi non sono mai riusciti a battere il Catanzaro, né in casa né in trasferta.

QUOTE E PRONOSTICO

Queste le quote dei bookmaker per il match: vittoria calabrese quotata al raddoppio da William Hill, mentre Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sul successo esterno dei pugliesi, ed il pareggio viene offerto ad una quota di 3.20 da Paddy Power, che quota 2.25 l'over 2.5. Bet 365 quota invece 1.66 l'under 2.5.

