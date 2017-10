Cesena-Novara/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cesena-Novara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie B si gioca sabato 28 ottobre 2017 alle ore 15:00

28 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Cesena-Novara (LAPRESSE)

Cesena-Novara sarà diretta dall’arbitro Daniele Minelli, trentacinquenne di Varese: con lui i guardalinee Galetto e Robilotta e il quarto uomo Viotti. Le due squadre si affrontano sabato 28 ottobre 2017 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: calcio d’inizio in programma alle ore 15:00. In classifica i romagnoli occupano la terzultima posizione con 11 punti, mentre il Novara si trova nella zona centrale a quota 16. Prossimo turno: il Cesena sarà di scena a Chiavari contro la Virtus Entella, il Novara invece riceverà la Pro Vercelli: per entrambi appuntamento alle ore 15:00 di sabato 4 novembre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cesena-Novara sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 7 HD, il numero 257: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 409116. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamento in tempo reale da tutti i campi.

LA SITUAZIONE

Una sola sconfitta nelle ultime 4 giornate per il Cesena di mister Fabrizio Castori, che sta cercando di uscire dalla zona più calda della classifica in cui si trova dall’inizio del torneo. Nel turno infrasettimanale i bianconeri hanno colto il primo successo esterno in questo campionato andando a sbancare il Renato Curi, ed acuendo la crisi del Perugia che è incappato nel quinto ko consecutivo. Nel primo tempo l’attaccante del Gambia Lamin Jallow ha sbloccato la situazione con il suo secondo centro stagionale (32’), dopo l’intervallo invece è salito in cattedra Karim Laribi: il centrocampista di origini tunisine ha sfruttato gli assist di Nicola Dalmonte per infiocchettare la doppietta (48’ e 56’) che ha messo in ghiaccio il risultato. Cesena che ora spera di bissare la vittoria al Manuzzi, dove sinora ha perso solo una volta su 5. Sempre martedì il Novara di Eugenio Corini ha visto interrompersi la sua serie positiva: dopo 1 pareggio e 4 vittorie i piemontesi sono incappati nel terzo ko casalingo per mano della Salernitana, corsara al Piola grazie all’uno-due firmato da Sprocati (57’ e 64’) dopo il botta a risposta della prima frazione, tra Leonardo Gatto (17’) e Alessio Da Cruz (38’); al 93’ invece Francesco Di Mariano ha segnato il secondo ed inutile gol novarese. Finora la squadra di Corini ha ottenuto 10 punti in 6 trasferte: il bilancio registra 3 successi, 1 pari e 2 sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-NOVARA

Il Cesena dovrebbe disporsi in campo con la stessa formazione titolare di martedì. Ciò significa Agliardi in porta, Esposito e Rigione al centro della difesa, il ghanese Donkor terzino destro e Fazzi sulla sinistra. Il polacco Kupisz e Dalmonte saranno gli esterni di centrocampo, mentre Schiavone e Di Noia si muoveranno per vie centrali. Tandem d’attacco con Karim Laribi dietro al centravanti Jallow. Nessun giocatore squalificato, tra i diffidati solo Cascione. Per il Novara previsto un 3-5-2 con Montipò tra i pali e trio difensivo formato dal serbo Golubovic, Mantovani e Chiosa. Sulle corsie laterali Dickmann (fascia destra) e Calderoni (sinistra) mentre Casarini, Sciaudone e Orlandi formeranno la cerniera centrale. Davanti Di Mariani e l’olandese Alessio Da Cruz. Diffidati in due: Sciaudone e Da Cruz.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO DELLA PARTITA

Favori del pronostico per i padroni di casa, nonostante il buon rendimento esterno degli ospiti. snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Cesena a quota 2,15, poi il segno X per l’eventuale pareggio a 3,15 e il segno 2 per il colpo successo in trasferta del Novara a 3,50. Under 1,70, Over 2,00, Gol 1,77 e NoGol 1,95.

