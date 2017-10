Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile primo, ma Icardi e Dybala… (11^ giornata)

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Classifica marcatori Serie A - LaPresse

Il campionato di Serie A 2017-2018 prosegue senza soste. A partire da oggi si scende in campo per l’undicesima giornata e anche la classifica marcatori cambierà aspetto. Il capocannoniere è sempre Ciro Immobile, anche se l’attaccante della Lazio non è riuscito a segnare nel turno infrasettimanale: il biancocelesti guarda sempre tutti dall’alto al basso grazie ai 13 gol segnati finora e ha due lunghezze di vantaggio sulla coppia tutta argentina formata da Paulo Dybala della Juventus e Mauro Icardi dell’Inter, che apriranno e chiuderanno la giornata dal momento che il bianconero sarà impegnato oggi alle ore 18.00 nel big-match di San Siro Milan-Juventus, mentre per vedere in campo il capitano nerazzurro bisognerà aspettare addirittura fino a lunedì sera, quando l’Inter sarà di scena al Bentegodi contro il Verona. Immobile si collocherà idealmente nel mezzo, giocando con la Lazio alle ore 12.30 di domenica sul campo del fanalino di coda Benevento.

GLI INSEGUITORI

Giù dal podio, sono nomi eccellenti anche quelli che troviamo al quarto e quinto posto: Dries Mertens del Napoli a quota 9 gol e poi il capocannoniere della scorsa stagione, il romanista Edin Dzeko, che finora in questo campionato ha segnato 7 gol. Curiosamente tutti numeri dispari, di conseguenza le gerarchie per ora sono abbastanza ben definite: due gol di differenza fra Immobile e la coppia Icardi-Dybala, stessa distanza fra gli argentini e Mertens e poi ancora dal belga a Dzeko. Il bosniaco sarà in campo questa sera alle ore 20.45 all’Olimpico per Roma-Bologna, mentre Mertens sarà l’unico dei big in campo alle ore 15.00 di domenica pomeriggio, quando al San Paolo si giocherà Napoli-Sassuolo. Da notare anche che tutti questi bomber sono attaccanti delle big del campionato: bisogna arrivare a quota 6 gol per trovare Thereau e Quagliarella che, indossando rispettivamente le maglie di Fiorentina e Sampdoria, fanno parte della ‘media borghesia’ (per così dire) del calcio italiano, mentre le otto squadre che lottano per la salvezza non hanno nemmeno un giocatore oltre quota 3 gol, toccata da Joao Pedro del Cagliari e Pazzini del Verona. Anche questo è un chiaro segnale di un campionato sempre più scisso in due.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

13 reti: Immobile (Lazio)

11 reti: Icardi (Inter), Dybala (Juventus)

9 reti: Mertens (Napoli)

7 reti: Dzeko (Roma)

6 reti: Thereau (Fiorentina, 2 nell’Udinese), Quagliarella (Sampdoria)

4 reti: Inglese (Chievo), Higuain (Juventus), Suso (Milan), Callejon (Napoli)

3 reti: Cristante, Gomez (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Simeone (Fiorentina), Perisic (Inter), Khedira (Juventus), Luis Alberto (Lazio), Kalinic (Milan), Insigne (Napoli), Caprari, Zapata (Sampdoria), Belotti, Iago Falque, Ljajic (Torino), Pazzini (Verona)

2 reti: 40 giocatori

1 rete: 73 giocatori

