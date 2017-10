Cremonese-Perugia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cremonese-Perugia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Serie B si gioca sabato 29 ottobre 2017 alle ore 15:00

28 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Cremonese-Perugia (LAPRESSE)

Cremonese-Perugia sarà diretta dall’arbitro Antonio Di Martino, ventinovenne della sezione di Teramo, assistito dai guardalinee Bresmes e Grossi e dal quarto uomo Gariglio. Sabato 28 ottobre 2017 Cremonese e Perugia si sfidano allo stadio Giovanni Zini di Cremona, per la giornata numero 12 del campionato di Serie B: fischio d’inizio alle ore 15:00. La classifica del torneo cadetto vede la neopromossa Cremonese al quarto posto con 17 punti, mentre il Perugia sta vivendo una crisi di risultati che lo hanno fatto scivolare nella seconda metà (13 punti). Nella prossima giornata la Cremonese giocherà in casa del Foggia nel pomeriggio di sabato 4 novembre (ore 15:00), il Perugia invece riceverà l’Avellino nel monday night di lunedì 6 (20:30).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cremonese-Perugia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 409127.

LA SITUAZIONE

La Cremonese si presenta a questo match in serie positiva da 6 giornate: dopo aver perso di misura a Bari (1-09 il 19 settembre, i grigiorossi allenati da Attilio Tesser hanno pareggiato con Pescara (0-0 in casa), Frosinone (altro 0-0 in trasferta) e Ternana (3-3 allo Zini) e poi battuto Cittadella (1-2) e Brescia (2-0). Nel turno infrasettimanale di martedì è arrivato un altro pari sul campo della Virtus Entella: nel primo tempo l’attaccante brasiliano Paulinho ha firmato il gol del vantaggio, il suo primo stagionale, con uno splendido destro a giro dal limite dell’area (35’), ma nella ripresa i liguri hanno acciuffato l’1-1 con un destro di Eramo (58’). Un peccato per la Cremonese che vincendo sarebbe salita addirittura a meno 1 dal primo posto, nonché a +6 dalla zona playout che rimane vicina a causa di una classifica incredibilmente compressa. Sinora i ragazzi di Tesser non hanno mai perso in casa cogliendo 2 successi e 3 pareggi. 1 vittoria, 1 pari e 4 ko è invece il rendimento esterno di un Perugia in crisi d’identità. Dopo aver flirtato con la prima posizione nelle prime 6 giornate, dalla settima in poi i biancorossi hanno imboccato un tunnel senza uscita perdendo 5 partite di fila. L’ultima in casa contro il Cesena, corsaro al Curi grazie al gol di Jallow nella prima frazione (32’) e alla doppietta di Karim Laribi dopo l’intervallo (48’ e 56’). Il presidente Santopadre ha optato per la svolta, allontanando l’allenatore Federico Giunti e chiamando al suo posto Roberto Breda reduce da un campionato positivo -nonostante l’esonero finale- con la Virtus Entella. Vedremo se il cambio in panchina saprà produrre una svolta per il Perugia, che rimane comunque a meno 3 dalla zona playoff ma anche a +2 sui playout.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-PERUGIA

Modulo 4-3-1-2 per la Cremonese: davanti al portiere albanese Ujkani i difensori centrali Claiton e Canini, a completare la linea arretrata i terzini Almici (destra) e Renzetti (sinistra). A centrocampo rientra Pesce che farà reparto con Arini e Cavion, per il ruolo di trequartista invece è ballottaggio tra Antonio Piccolo e Perrulli. Coppa d’attacco Brughenti-Paulinho, tra i diffidati solo Claiton. Roberto Breda dovrebbe disegnare il suo primo Perugia con il modulo 4-3-3: il nuovo allenatore deve fare i conti con le squalifiche dei difensori Volta e Monaco e del centrocampista Colombario. Tra i pali Nocchi, in difesa da destra a sinistra Zanon, Dossena, Belmonte e il croato Pajac. In mezzo al campo Bianco, Brighi e Bandinelli, mentre Buonaiuto dovrebbe agire tra le linee a supporto delle punte Di Carmine e Cerri.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO DELLA PARTITA

Considerando l’andamento recente di entrambe e l’imbattibilità casalinga della Cremonese, va da sé che l’opzione favorita dai bookmaker sia il segno 1 per la vittoria grigiorossa: su snai.it la troviamo a quota 2,00. La stessa agenzia di scommesse propone a 3,25 il segno X per il pareggio finale, e a 3,80 il segno 2 per il colpo esterno del Perugia. Under quotato 1,85, Over 1,87, Gol 1,67 e NoGol 2,05.

