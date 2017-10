Diretta/ Slalom Gigante femminile Solden streaming video e tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Diretta Slalom Gigante femminile a Solden: info streaming video e tv, orario, protagoniste e risultato live della prima prova della Coppa del Mondo di Sci 2018.

28 ottobre 2017 Michela Colombo

Marta Bassino (LaPresse)

Comincia oggi sabato 28 ottobre 2017 la stagione dello Sci alpino: si aprirà infatti questa mattina a Solden con la prova dello slalom gigante femminile, la Coppa del Mondo 2017-2018, che avvicinerà appassionati e protagonisti alle prossime Olimpiadi Invernali in Corea del Sud. Compito quindi delle slalomiste inaugurare questa stagione ricca di eventi importanti e lo faranno sulla bella e iconica pista collocata sul ghiacciaio del Rottenbach, dove nella mattina di domani scenderanno anche gli uomini sempre per lo slalom gigante. Benché questo sia solo il primo appuntamento della stagione dello sci alpino e che quindi lo stato di forma delle atlete iscritte non sarà al massimo, ci si aspetta moltissimo da questa prima prova: l’unica grande assente della disciplina oggi protagonista sarò la nostra Federica Brignone, che ha registrato una fastidiosa pubalgia nella parte finale della preparazione atletica svolta dalla nazionale femminile in Argentina.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LO SLALOM GIGANTE FEMMINILE

In attesa di poter dare il via a questa prima prova per la Coppa del mondo 2018, andiamo a vedere come sarà possibile seguire le imprese di Solden. La formula non è cambiata: la prima manche sarà attesa per le ore 10.00 mentre la seconda tornata sarà in programma per le ore 13.00: per entrambi gli appuntamenti anche quest’anno non mancherà l’ampia copertura offerta dalla tv di stato. Diretta tv della prova di slalom gigante femminile garantita su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre con diretta streaming video disponibile tramite il portate Raiplay.it. Non dimentichiamo poi che le due prove saranno disponibili in diretta anche sul canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: diretta streaming video garantita per gli abbonati al servizio tramite l’app Eurosport player. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com).

LE PROTAGONISTE

Come al solito la prova di Solden sarà davvero particolare: non a caso è tra gli appuntamenti più amati dal pubblico nel calendario della Coppa del mondo di sci alpino. Va infatti ricordato che la pista è posta ben a 3000 metri di altitudine e a una ventina di chilometri dal primo centro abitato: le condizioni in cui si svolgerà la gara chiaramente saranno davvero impegnative. Considerando le protagoniste più attese di questo gustoso antipasto della stagione dello sci alpino, va innanzitutto ricordato nuovamente la grande assenza di Federica Brignone, una delle azzurre di punta per la specialità: non mancherà invece a tenere alto il tricolore Marta Bassino, che l’anno scorso centrò un ottimo terzo posto. La piemontese infatti è attesa alla sua definiva consacrazione nel mondo delle grandi e una bella prova qui a Solden potrebbe essere un biglietto da visita importate. La concorrenza comunque sarà altissima a partire dalla vincitrice dello slalom gigante sul ghiacciaio austriaco dell’anno scorso ovvero la svizzera Lara Gut. Le altre stelle attese in pista oggi saranno la francese Tessa Worley vincitrice della coppa di specialità sempre nella precedente edizione, oltre che Mikalea Shiffrin vincitrice della graduatoria generale. Ultima ma non per importanza la nostra Sofia Goggia: la sciatrice di Bergamo rimane la nostra stella di punta della nostra nazionale in coppa del Mondo come per le prossime Olimpiadi in Corea del sud.

© Riproduzione Riservata.