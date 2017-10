Fondi-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie C

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Fondi-Casertana, LaPresse

Fondi-Casertana, diretta dal signor Zingarelli di Siena, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali dell'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Partita tra due squadre già impelagate nella lotta per non retrocedere: match particolarmente importante per la classifica, considerando come il Fondi sia in grande ripresa dopo un inizio di stagione particolarmente difficile. Dopo la prima vittoria interna contro il Trapani, i rossoblu sono riusciti a dare continuità al loro cammino con l'importantissima vittoria esterna ad Andria, segnata dalla strepitosa doppietta di Lazzari. Un cambio di marcia quasi inaspettato, ma il cambio di allenatore con il passaggio da Giannini a Mattei ha regalato nuove convinzioni che partita dopo partita stanno portando i loro frutti per i pontini.

Fondi ora a quota otto in classifica, non più all'ultimo posto e un punto avanti la Casertana superata proprio la settimana scorsa. Solo una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato disputate dai campani, che sabato scorso in casa contro il Siracusa sono incappati nell'ennesimo passo falso. Il gol di Scardina nell'ultimo quarto di match è stato una doccia fredda per i rossoblu che sembrano lontani dai discreti livelli della passata stagione: troppe rivoluzioni e pochi punti di riferimento per i campani che hanno perso finora sei delle nove partite disputate in campionato e non riescono a trovare un minimo di continuità nel loro cammino stagionale, considerando anche l'eliminazione dalla Tim Cup.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE FONDI-CASERTANA

Sfida che non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno godersi il match in diretta streaming video via internet, anche acquistando il match eventualmente come partita singola.

LE PROBABILI FORMAZIONI FONDI CASERTANA

Allo stadio Purificato scenderanno in campo queste probabili formazioni: Fondi con l'albanese Elezaj a difesa della porta, Tommaselli sulla corsia laterale di destra in difesa e Paparusso sulla corsia mancina, mentre Vastola e Ghinassi giocheranno come centrali della retroguardia. Centrocampo a tre con De Martino, Quaini e Ricciardi schierati titolari, il mattatore della trasferta di Andria, Lazzari, sarà il trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Nolé e da Mastropietro. Risponderà la Casertana con Cardelli in porta, il ceko Polak nella difesa a tre affiancato da Lorenzini e Rainone, mentre a centrocampo la zona centrale sarà presidiata da De Marco, De Rose e Carriero. Galli giocherà sulla fascia destra e Ferrara sarà l'esterno mancino, mentre in attacco faranno coppia Padovan e l'argentino Alfageme.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-1-2 per il Fondi di Mattei, 3-5-2 per la Casertana di Scazzola: confronto tattico interessante tra due squadre decise a concedere ben poco all'avversario, considerando anche la rispettiva situazione di classifica. Il 18 marzo 2017, nel precedente dello scorso campionato disputato a Fondi, vittoria esterna con la Casertana che vinse due a uno con i gol di Ciotola su rigore e Corado, al Fondi non servì il gol di Albadoro dal dischetto che valse il momentaneo pareggio. A Caserta, il 30 ottobre 2016, le due squadre pareggiarono uno a uno, gol di Carlini per i padroni di casa e pari fondano di Albadoro.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote molto equilibrate, con i bookmaker che quotano con William Hill 2.50 l'eventuale affermazione interna dei pontini, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio e Bet365 quota 2.89 l'affermazione esterna dei campani. Quota per l'over 2.5 fissata a 2.25 da Paddy Power, Unibet quota 1.58 l'under 2.5.

