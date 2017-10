Genoa Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Genoa Inter Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita del campionato Primavera 1 (oggi 28 ottobre)

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Inter Primavera - LaPresse

Genoa Inter Primavera sarà diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione Aia di Empoli; le due squadre scendono in campo oggi, sabato 21 ottobre alle ore 13.00 per questa partita che costituirà l’anticipo televisivo della settima giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018, la grande innovazione di questa stagione con le migliori 16 squadre del panorama giovanile italiano riunite in un girone unico. Sfida di alta classifica: l’Inter è capolista con 13 punti, ad ennesima riprova della straordinaria bontà del vivaio nerazzurro; il Genoa però merita grande rispetto, come testimoniano i 10 punti finora raccolti dal Grifone, che dunque con una vittoria aggancerebbe i campioni d’Italia in carica. Una partita dunque di sicuro interesse, che merita certamente la ribalta televisiva e speriamo possa regalarci spettacolo ed emozioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Inter Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, appuntamento dunque in chiaro sul canale 60 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi dal canale 225 della piattaforma. Inoltre è disponibile la diretta streaming video per questa partita, che sarà offerta senza costi aggiuntivi dal sito www.sportitalia.it.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER PRIMAVERA

Infortunato il solo Canela, l’allenatore del Genoa Primavera Carlo Sabatini dovrebbe schierare la sua formazione con il modulo 4-4-2. Ipotizziamo dunque Bulgarelli in porta, protetto da una difesa a quattro con Tazzer terzino destro, Seno e Altare coppia centrale e Oprut come terzino sinistro. A centrocampo la coppia centrale dovrebbe essere composta da Pedersen e Silvestri, con Karic esterno destro e Micovschi sulla fascia mancina. Infine la coppia d’attacco dovrebbe essere composta dal numero 9 De Paoli e dalla seconda punta Gibilterra.

Per quanto riguarda l’Inter, Stefano Vecchi ha l’intera rosa sostanzialmente a disposizione e dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1 senza particolari stravolgimenti, anche perché sul campo del Genoa non si annuncia una sfida facile. Dunque Pissardo in porta, protetto da una retroguardia a quattro che dovrebbe vedere capitan Lombardoni e Bettella centrali, con Valietti terzino destro e Sala a sinistra. In mediana ci aspettiamo la coppia formata da Emmers e Dando, poi nel reparto d’attacco ecco Zaniolo trequartista centrale, Gnoukouri a destra, Belkheir a sinistra e Odgaard come prima punta.

