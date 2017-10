Infortunio Bruno Peres/ Roma news, problema muscolare per il brasiliano: infermeria affollata a Trigoria

Infortunio Bruno Peres, ultime notizie sull'esterno della Roma. Infermeria affollata a Trigoria: problema muscolare per il brasiliano. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche

28 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Bruno Peres (Foto: LaPresse)

Rischia di restare senza tetto la Roma, a furia di veder cadere tegole: l'ultima riguarda l'infortunio di Bruno Peres. L'esterno brasiliano è uscito zoppicando nel secondo tempo del match contro il Bologna. Non c'è pace per i terzini giallorossi, ma anche per Eusebio Di Francesco, che continua a perdere pezzo. La già affollatissima infermeria giallorossa accoglie dunque Bruno Peres, che sembra aver accusato un problema muscolare. Sostituito da Hector Moreno, l'esterno verrà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti per verificare le sue condizioni fisiche e soprattutto l'entità dell'infortunio. La speranza della Roma è che il problema sia meno grave di quanto appaia ora. Sta di fatto che la Roma continua ad essere falcidiata dai problemi fisici. Dopo la distorsione di Defrel, anche Bruno Peres ha lasciato il campo anzitempo, nel suo caso per un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore.

EMERGENZA INFORTUNI PER LA ROMA: SI FERMA BRUNO PERES

E pensare che quello dell'emergenza infortuni era un argomento affrontato dal direttore sportivo della Roma nel pre-partita. «Stiamo lavorando all'interno di Trigoria per sapere se c'è un problema o si tratta di casualità e dopo se c'è un problema dobbiamo trovare una soluzione ma non è una questione di un giorno, doppiamo capire e trovare una soluzione, è un nostro dovere», aveva dichiarato Monchi ai microfoni di Premium Sport prima di seguire la partita contro il Bologna e di assistere agli infortuni di Bruno Peres e Defrel. Intanto da Sky Sport arrivano le ultime notizie sull'infortunio di Bruno Peres, che pare abbia accusato un fastidio muscolare alla coscia destra. Per questo dunque ha dovuto abbandonare il campo con l'ausilio dello staff sanitario della Roma.

© Riproduzione Riservata.