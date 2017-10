Inghilterra Spagna Under 17/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inghilterra Spagna Under 17 info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della finale dei Mondiali 2017 a Calcutta

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Inghilterra Spagna Under 17 - LaPresse

Inghilterra Spagna, partita che sarà diretta dall’arbitro paraguaiano Enrique Caceres, sarà la finale dei Mondiali Under 17 che si concludono proprio oggi in India: l’appuntamento sarà presso lo stadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan di Calcutta alle ore 16.30 italiane, che corrispondono alle ore 20.00 locali dal momento che fra l’Italia e la gigantesca metropoli indiana ci sono tre ore e mezza di fuso orario. In palio fra le due Nazionali europee c’è dunque il titolo iridato: un traguardo sempre di assoluto prestigio anche a livello giovanile, una giornata che i ragazzi che scenderanno in campo certamente non dimenticheranno mai e una tappa fondamentale nella loro crescita come giocatori, anche dal punto di vista mentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INGHILTERRA SPAGNA

Inghilterra Spagna sarà trasmessa in diretta tv alle ore 16.30 da Eurosport, il canale tematico sportivo che in Italia è visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Di conseguenza, la diretta streaming video della finale dei Mondiali Under 17 sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale per gli appassionati, soprattutto se non abbonati a queste due piattaforme, sarà comunque pure il sito della Fifa nell’apposita sezione, all’indirizzo http://www.fifa.com/u17worldcup/index.html.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA

Come punto di riferimento per le probabili formazioni di Inghilterra e Spagna andiamo a ricordare come le due squadre si erano schierate in semifinale: nelle due partite più importanti del Mondiale Under 17 è normale pensare che i due commissari tecnici si affidino agli stessi ragazzi, quelli già scelti per il precedente impegno. L’Inghilterra nella partita vinta contro il Brasile era scesa in campo con il 4-2-3-1: Anderson in porta, linea difensiva con Sessegnon terzino destro, coppia centrale Latibeaudiere-Guehi, Panzo sulla corsia di sinistra; a centrocampo la coppia in mediana sarà formata da McEachran e Oakley-Boothe, mentre sulla linea della trequarti agiranno Foden a destra, Gibbs-White in posizione centrale e Hudson-Odoi a sinistra, in appoggio del centravanti Brewster, che ha demolito il Brasile con una tripletta.

La Spagna contro il Mali aveva scelto lo stesso modulo 4-2-3-1: Fernandez in porta, davanti a lui i difensori centrali Guillamon e Chust, più Morey terzino destro e Miranda a sinistra. In mediana la coppia titolare era composta da Moha e Blanco, mentre sulla trequarti agirono Torres a destra, Gelabert in posizione centrale e Gomez a sinistra, in appoggio alla punta centrale Ruiz.

