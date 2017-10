Joshua vs Takam/ Boxe info streaming video e diretta tv: orario, risultato live, vincitore (Mondiale massimi)

Joshua vs Takam info streaming video e diretta tv, risultato live del match di boxe, in palio il Mondiale pesi massimi a Cardiff (oggi sabato 28 ottobre)

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta boxe, Joshua vs Takam - LaPresse, repertorio

Grande pugilato oggi, sabato 28 ottobre 2017, a Cardiff. Sul ring allestito all’interno del Millennium Stadium si sfideranno il britannico Anthony Joshua, campione in carica Wba, Ibo e Ibf, e lo sfidante camerunese Carlos Takam, che si giocheranno la corona mondiale dei pesi massimi di boxe per tutte e tre le sigle. Il match è in programma alle ore 23.00 italiane di questa sera (in Galles saranno le 22.00), sarà anche uno scontro generazionale anche se il nome di spicco è quello del pugile più giovane. Di fronte ci saranno il 28enne britannico Anthony Joshua, campione olimpico fra i dilettanti a Londra 2012 e poi da professionista detentore di uno score impressionante fatto di diciannove vittorie per ko in altrettanti incontri disputati, l’ultimo ad aprile contro l’ucraino Wladimir Klitschko, mentre Carlos Takam ha 37 anni e un’opportunità probabilmente unica per dare una svolta alla sua carriera, fin qui di ottimo livello ma certo non da campione assoluto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE JOSHUA VS TAKAM

Per gli appassionati di boxe, sarà un evento da non perdere: la diretta tv di Joshua vs Takam sarà infatti garantita in Italia da Sky Sport Plus, il canale numero 205 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali - se non potranno mettersi davanti a un televisore all’ora del match - potranno anche fare affidamento sulla diretta streaming video, che sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go. Sarà un’intera serata di grande boxe, visto che la diretta tv avrà inizio già dalle ore 20.30, per seguire anche tutti gli incontri di contorno.

I PROTAGONISTI DEL MONDIALE MASSIMI

Da italiani, Joshua ci ricorda inevitabilmente l’ingiusto verdetto delle Olimpiadi di Londra 2012, quando in finale avrebbe meritato di più il nostro Roberto Cammarelle, penalizzato da un arbitraggio casalingo. Joshua però dopo la gloria olimpica è passato professionista e sta vivendo una carriera straordinaria che rende più lucente il suo discusso oro olimpico, o per lo meno ha certificato il suo grandissimo valore, fermo restando che quel giorno non avrebbe meritato di vincere. Come abbiamo già detto: 19 vittorie su 19 incontri e tutti per ko, tripla corona mondiale Wba, Ibo e Ibf, non servono ulteriori commenti per descrivere il valore di Joshua. Il suo rivale Carlos Takam, originario del Camerun e per la precisione di Douala, ha costruito soprattutto in Francia una carriera più che positiva, ma le porte della grande occasione si sono spalancate solo un mese fa quando Pulev, il rivale designato del britannico, ha rinunciato e proprio Takam è stato scelto per rimpiazzarlo. Sarà una sfida impossibile e il camerunese potrebbe davvero riuscire nell’impresa?

