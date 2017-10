Juve Stabia-Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Juve Stabia-Rende, LaPresse

Juve Stabia-Rende, diretta dal signor Marini di Trieste, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 18.30, sarà una delle sfide relative all'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie C, nel girone C. Probabilmente, al ritorno tra i professionisti dopo diversi anni, il Rende non si sarebbe aspettato di trovarsi davanti alla Juve Stabia dopo dieci giornate di campionato. La formazione calabrese ha voluto però far capire sin dai suoi primi passi mossi in campionato di non aver ricevuto come manna dal cielo il ripescaggio, vivendolo come un dono casuale, ma si è imposta per essere competitiva anche contro gli avversari più blasonati. L'ultima vittoria interna, di misura contro la Paganese, ha messo in luce un collettivo pronto ed efficace, capace di fare punti anche nelle situazioni agonistiche più difficili.

Di contro la Juve Stabia, pur ripartendo con un nuovo ciclo, è riuscita ad ottenere un'importante vittoria esterna contro l'Akragas nell'ultimo turno disputato in campionato, successo che le ha garantito un salto in classifica importante per mettersi alle spalle almeno quattro punti rispetto alla zona calda della classifica, quella degli ultimi quattro posti che a fine stagione costeranno i play out, in un campionato senza retrocessioni dirette. Dunque un match che si prospetta delicato, anche se a inizio stagione l'organico della Juve Stabia, nei pronostici, sembrava offrire maggiori garanzie rispetto a quello del Rende: il campo però è sempre quello che dice la verità, e Juve Stabia e Rende non potranno che appellarsi a lui.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVE STABIA-RENDE

La sfida non si potrà vedere in diretta tv sui canali free oppure pay, ma ci sarà comunque la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet, con un abbonamento o l'acquisto del singolo evento sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia scenderanno in campo queste probabili formazioni: la Juve Stabia affronterà il match con Branduani tra i pali, Nava sull'out difensivo di destra e Crialese sull'out difensivo di sinistra, mentre Bachini e l'argentino Morero saranno i centrali di difesa. A centrocampo il terzetto titolare sarà quello composto da Viola, Mastalli e dal camerunese Matute, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Canotto, Paponi e il brasiliano Strefezza dal primo minuto. La risposta del Rende sarà affidata a Forte in porta e a Marchio, Sanzone e Pambianchi che saranno schierati titolari nella difesa a tre. Il marocchino Laarini, Boscaglia e Rossini giocheranno al centro della linea mediana, mentre Viteritti si muoverà sull'out di destra e il laterale mancino sarà il francese Blaze. In attacco l'argentino Actis Goretta sarà affiancato da Vivacqua.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per la Juve Stabia del duo Fontana-Caserta, 3-5-2 per il Rende di Trocini. Non ci sono incroci recenti tra le due formazioni, il Rende ha appena affrontato una formazione campana ma in casa, confrontandosi con la Paganese e battendola, mentre la Juve Stabia ha pareggiato sul campo del Catanzaro, a reti bianche lo scorso 9 settembre.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker favoriscono la Juve Stabia, con vittoria interna quotata 1.95 da William Hill, mentre il colpaccio calabrese viene quotato 3.60 da Bwin e l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.15 da Betclic. Paddy Power quota 2.15 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.66 da Bet365.

