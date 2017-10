Manchester United Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Manchester United Tottenham Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Premier League). Attesissima sfida in programma all’Old Trafford

28 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham - LaPresse

Inizierà con Manchester United e Tottenham la decima giornata del campionato inglese, la Premier League 2017-2018. Alle ore 13:30 di oggi, in diretta dall’Old Trafford di Manchester, i padroni di casa dello United ospiteranno il Tottenham. Si tratta indiscutibilmente della gara di cartello di questo turno del calcio britannico, visto che entrambe le compagini sono appaiate in seconda posizione, a quota 20 punti, a cinque lunghezze di distanza dalla capolista indiscussa, il Manchester City. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della gara in programma fra poche ore.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita fra Manchester United e Tottenham sarà visibile in diretta tv, come al solito solo per gli abbonati di Sky Sport, e il canale dedicato sarà Sky Sport 3. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il match in diretta streaming attraverso il personale computer, lo smartphone o il tablet, tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM

Vediamo quindi gli schieramenti di oggi, partendo dai padroni di casa del Manchester United. Solita lunga lista di infortunati per José Mourinho, che dovrà fare a meno di Bailly, Rojo, Carrick, Pogba, Fellaini e Zlatan Ibrahimovic, lungodegenti dei Red Devils. La squadra dovrebbe disporsi in campo con lo stesso undici vistosi all’opera lo scorso turno nella sfida contro l’Huddersfield, nonostante la sconfitta per due reti a uno. Spazio quindi ad un 3-4-2-1 con De Gea come al solito a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a tre dove Lindelof sarà il pilastro centrale, con capitan Smalling interno di sinistra e Phil Jones sulla fascia opposta. A centrocampo, Matic dovrebbe disporsi nel ruolo di regista/mediano, con Herrera (non al 100%) e il giovane McTominay (vista la carena in mezzo) nel ruolo di interni, mentre sulle due corsie avremo Darmian a destra con Blind a sinistra. Infine l’attacco, dove al fianco di Lukaku dovrebbe disporsi il gioiello Martial in vantaggio su Rashford.

Sta decisamente meglio a livello fisico il Tottenham, con mister Pochettino che per la trasferta di Manchester dovrà rinunciare a due soli giocatori, leggasi i soliti Lamela e Wanyama. Spurs che vengono dall’inattesa battuta d’arresto in casa contro il West Ham in Coppa, e che proveranno quindi a rifarsi da oggi pomeriggio. Spazio ad un 3-5-2 con l’ex Juventus Llorente che torna in panchina per lasciare spazio al gioiello Kane, affiancato dal coreano Son. A centrocampo, Trippier sulla fascia destra con Rose a sinistra, mentre in mezzo, Sissoko in regia, spalleggiato da Alli e Dier. Infine i tre in difesa, con Alderweireld in mezzo, affiancato da Davies e Foyth. In porta, capitan Hugo Lloris.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse italiana, Snai, il Manchester United è la squadra favorita nella sfida di oggi col Tottenham, visto che il segno 1, il successo della banda Mourinho, è quotato 2.20, contro il 3.45 assegnato invece all’eventuale vittoria del Tottenham. Più probabile il pareggio, con la quota per l’X pari a 3.20.

