Milan-Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Milan-Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie A

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Milan-Juventus, diretta dal signor Valeri di Roma sabato 28 ottobre 2017 alle ore 18.00, sarà l'anticipo che aprirà col 'botto' l'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Una sfida che rappresenta sempre una grande classica del calcio italiano, anche se la Juventus negli ultimi sei anni è riuscita ad imprimere un dominio sul calcio italiano che non era riuscito neppure al grande Milan di Sacchi e Capello, che vinse cinque scudetti in nove stagioni, mentre la Juventus ne ha inanellate sei su sei in questa ultima fase della storia della Serie A. Ai bianconeri manca l'Europa per consacrare il loro ciclo, ma la situazione di classifica non permetterà alla Juventus di fare troppi calcoli. I bianconeri attualmente sono terzi, appaiati alla Lazio, ad un punto dall'Inter seconda e a tre lunghezze dal Napoli capolista. I ritmi in testa alla classifica sono forsennati, e si è ritrovato momentaneamente staccato proprio quel Milan che in estate, con i suoi massicci investimenti sul mercato, sembrava poter sognare se non immediatamente lo Scudetto, almeno l'agognato ritorno in Champions a quattro anni dall'ultima partecipazione.

Invece la realtà è stata più dura dei sogni, come spesso avviene, con i rossoneri in crisi e soprattutto sconfitti praticamente in tutti gli scontri diretti contro le prime sei della classifica (ko contro Lazio, Sampdoria, Roma e Inter). In questo senso, la partita contro la Juventus potrebbe essere una prova del nove fondamentale per la squadra di Montella, che perdendo l'ennesimo match contro una grande forse dovrebbe prendere atto della propria inadeguatezza per l'alta classifica in questa stagione, ridimensionando i propri obiettivi. La Juventus dalla sua avrà la testa alla fondamentale sfida di Lisbona, un risultato positivo potrebbe infatti mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi di Champions.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Match che potrà essere seguito in diretta tv sia dagli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD, sia dagli abbonati Sky che potranno collegarsi sui canali Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, rispettivamente sui canali 201, 206 e 251 del satellite. La diretta streaming video via internet della partita sarà garantita agli abbonati alle due piattaforme sui portali play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Vittoria scacciacrisi per il Milan nel turno infrasettimanale sul campo del Chievo: il quattro a uno siglato dalle reti di Suso, l'autogol di Cesar, Calhanoglu e Kalinic ha permesso di interrompere la serie di quattro partite senza vittoria, con le sconfitte contro Roma e Milan e i pari senza reti a San Siro contro l'AEK Atene in Europa League e e contro il Genoa in Serie A. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio del 14 ottobre, la Juventus si è invece ripresa prontamente inanellando tre vittorie consecutive. Due a uno in rimonta allo Sporting Lisbona in Champions League, travolgente sei a due (nonostante una partita giocata per due terzi della sua interezza in inferiorità numerica) in casa dell'Udinese, e nel turno infrasettimanale poker alla Spal, quattro a uno con l'importante ritorno al gol di Gonzalo Higuain, elemento fondamentale per la squadra di Allegri per puntare al massimo su tutti i fronti.

I PRECEDENTI TRA MILAN E JUVENTUS

Il Milan ha vinto l'ultimo precedente a San Siro in campionato contro la Juventus, il 22 ottobre 2016, grazie ad una rete del giovane Locatelli nella ripresa che valse l'uno a zero finale. L'ultima vittoria bianconera risale invece al 9 aprile 2016, fu il Milan a portarsi in vantaggio con Alex, poi arrivarono i gol di Mandzukic e Pogba a ribaltare il risultato e a consegnare ai bianconeri un successo fondamentale sulla strada di quello che fu il quinto Scudetto consecutivo. L'ultimo pareggio fu invece quello del 25 febbraio 2012, Milan in vantaggio con Nocerino, uno a uno juventino siglato da Matri a sette minuti dal novantesimo.

QUOTE E PRONOSICO

Juventus nettamente favorita dai bookmaker, nonostante la partita si disputi a San Siro: vittoria bianconera quotata al raddoppio da Bwin, mentre William Hill propone a 3.50 la quota relativa al pareggio e Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sull'affermazione interna rossonera. La quota dell'over 2.5 viene fissata al raddoppio da Bet365, l'under 2.5 viene quotato 1.80 da Paddy Power.

