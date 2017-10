Monza-Scandicci/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1, 3^ giornata)

Diretta Monza Scandicci: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley femminile in programma il 28 ottobre per la 3^ giornata di Serie A1.

28 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Monza Scandicci (da twitter ufficiale)

Monza-Scandicci, diretta dagli arbitri Marco Zingaro e Roberto Guarnieri, è la partita di volley femminile in programma alla Candy Arena di Monza alla ore 20.30 e valida nella 3^ giornata del campionato di Serie A1. La compagine di Carlo Parisi torna in campo e lo fa da protagonista in casa della Saugella: l’obbiettivo fissato per la Savino del Bene sono i tre punti puliti che potrebbero il club toscano sempre più lontano nella graduatoria generale. La classifica della serie A1, alla vigilia di questo anticipo del terzo turno infatti vede Scandicci capolista, mentre Monza è ferma all’ottavo posto con appena 3 punti a bilancio. Data questa situazione, pare che la partita di stasera per le ragazze di Luciano Pedullà si annunci quanto meno complicata: le lombarde sapranno essere lo scoglio contro cui si infrangeranno le ambizioni delle fiorentine?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Per la gioia di tutti gli appassionati ricordiamo che la partita tra Monza e Scandicci sarà visibile in diretta tv, sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre; diretta streaming video della partita garantita tramite il servizio raiplay.it.

QUI MONZA

Benchè siamo solo all’inizio della stagione 2017-2018 della serie A1 di volley, si può dire che Monza è partita con il piede giusto. Dopo aver subito fuori casa la prepotenza di Firenze nel match di esordio (perso per 3-1), la squadra lombarda ha saputo darsi animo anche grazie al calore del pubblico di casa. Ne è la prova la soddisfacente vittoria ottenuta per 3:1 contro la neopromossa Legnano nel secondo turno di campionato. Di fronte al proprio pubblico la squadra di Pedullà, trascinata da una fantastica Serena Ortolani, è riuscita a trovare unità ed efficacia nei vari fondamentali: l’ex pantera è diventata ben presto punto di riferimento della squadra in campo come nello spogliatoio. L’impressione è che dopo un piccolo periodo di assestamento, Monza possa volare davvero lontana in questa stagione.

QUI SCANDICCI

Se Monza porrebbe volare lontana, chi lo sta già facendo è la Savino del Bene Scandicci, capolista del campionato di Serie A1 a pieni punti e con una differenza set pulita, fissata sul 6:0. Un esordio davvero esplosivo quello della squadra di Carlo Parisi, che dopo aver battuto Modena nel primo turno di campionato non ci ha messo molto a far capitolare che una blasonata come Casalmaggiore. Pare difficile che qualcosa possa fermare ora la corsa verso l’altro della squadra fiorentina: ritmo, fisicità e attenzione non mancano nella squadra della Savino del Bene, trascinata tra l'altro da un’incredibile Isabelle Haak. La giovane giocatrice svedese è al suo primo anno qui a Firenze eppure in appena due turni di campionato ha già messo assieme ben 37 punti personali e si candida al ruolo di bomber di questa stagione della Serie A1.

© Riproduzione Riservata.