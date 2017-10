Nazionale Cantanti vs Nazionale Calcio TV/ Info streaming video e diretta tv, orario e probabili formazioni

Diretta Nazionale Cantanti vs Nazionale Calcio TV info streaming video e tv, orario e probabili formazioni della partita benefica a Pisa (oggi 28 ottobre)

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Nazionale Italiana Cantanti e Nazionale Calcio TV: Paolo Bonolis ci sarà

Nazionale Italiana Cantanti e Nazionale Calcio TV si sfideranno questa sera, sabato 28 ottobre alle ore 20.45 presso lo stadio Arena Garibaldi di Pisa, dove daranno vita a una importante partita amichevole di beneficienza in occasione dell’evento denominato “Metti in campo il Cuore – Ciao Pà – IV Memorial Silvio Bonolis” e che gode del patrocinio del Comune di Pisa e della Società della salute della Zona Pisana. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati ai numerosi progetti del Movimento Shalom a sostegno dell’infanzia in Africa, per garantire a tanti bambini cibo, cure mediche e l’iscrizione a scuola. I biglietti avranno un costo a partire da 6 euro e, come spiega il sito ufficiale della Nazionale Cantanti, possono essere acquistati sul circuito Booking Show, presso i negozi Unicoop Firenze (circuito BoxOffice) e presso la sede del Movimento Shalom a San Miniato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita amichevole di beneficienza fra Nazionale Italiana Cantanti e Nazionale Calcio TV non sarà trasmessa in diretta tv e di conseguenza nemmeno in diretta streaming video. Questo è un motivo di più per seguire il match dal vivo allo stadio di Pisa, naturalmente pagando il biglietto e contribuendo in questo modo a sostenere i progetti solidali dei quali vi abbiamo già accennato in precedenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Parlare di probabili formazioni per una partita di questo tipo significa soprattutto evidenziare chi parteciperà all’evento benefico e quali saranno dunque le stelle che gli spettatori potranno ammirare in campo, più o meno bravi dal punto di vista squisitamente tecnico. La Nazionale Cantanti è ormai un’istituzione, forte di decenni di esistenza: fra le colonne “storiche” possiamo ad esempio citare Enrico Ruggeri, Paolo Belli, Marco Masini e Luca Barbarossa, mentre aggiunte più recenti sono quelle di nuove star della musica italiana, da Francesco Gabbani a Clementino, da Lorenzo Fragola a Rocco Hunt. Dall’altra parte, nella Nazionale Calcio TV i nomi più noti a tutti sono quelli di Paolo Bonolis e Teo Mammucari, oltre ai volti di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e Max Laudadio, poi possiamo citare Ascanio Pacelli e il comico Marco Bazzoni, certamente più noto come Baz.

