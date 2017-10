PAGELLE/ Roma Bologna: i voti della partita (Serie A 2017 2018 11^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Bologna: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori all'Olimpico per l'anticipo della 11^ giornata (oggi 28 ottobre)

28 ottobre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Roma Bologna (Foto LaPresse)

Eccoci puntuali con le pagelle relative al primo tempo di Roma-Bologna. Roma in vantaggio sul Bologna dopo quarantacinque minuti grazie alla prodezza di El Shaarawy. Andiamo a scoprire le pagelle della gara riguardo il primo tempo. Alisson (voto 7) strepitosa la parata su Masina, grande prodezza. Florenzi (voto 6,5) si propone di continuo sulla fascia con cross invitanti. Fazio (voto 6) sbaglia poco dietro, bella la sortita offensiva che per poco non trova gloria. Juan Jesus (voto 6) prestazione giudiziosa da parte del difensore. Bruno Peres (voto 6) si propone di continuo il brasiliano, può far male. Pellegrini (6,5) suo l'assist da calcio d'angolo, prestazione di quantità e qualità. De Rossi (voto 6) tiene ordine a centrocampo. Strootman (voto 6) il centrocampista olandese sta disputando un buon match. Defrel (voto 5,5) grande corsa e reattività ma poco lucido sotto porta. Dzeko (voto 5,5) clamoroso l'errore di testa solo in area. El Shaarawy (voto 7) sblocca la contesa con un grandissimo gol. Passiamo ora al Bologna. Da Costa (voto 6) non ha responsabilità sul gol. Krahft (voto 5,5) si propone poco e male. Gonzalez (voto 6) non perde mai la bussola. Helander (voto 5) regala pallone a Defrel che, per sua fortuna, non serve bene Dzeko. Masina (voto 6) Gol strozzato in gola da un grande Alisson. Nagy (voto 5,5) fa troppo poco, deve cambiare marcia. Pulgar (voto 5,5) poca incisività in mezzo. Poli (voto 6) bello il servizio a smarcare Di Francesco. Verdi (voto 5,5) calciatore di maggior tasso tecnico deve aiutare di più la squadra. Petkovic (voto 5) si vede poco avanti, abbandonato a se stesso. Di Francesco (voto 6,5) con suo padre a guardarlo in panchina sta facendo una bellissima figura.

ROMA-BOLOGNA, TOP E FLOP DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 6,5 - Manovra poco fluida nei primi minuti inizia ad ingranare nel corso del match.

MIGLIORE ROMA: EL SHAARAWY 7 - Bellissima la rete su assist di Pellegrini, con Di Francesco è rinato.

PEGGIORE ROMA: DZEKO 5,5 - Clamoroso l'errore in area di testa, era solo.

VOTO BOLOGNA: 5,5 - La compagine felsinea butta troppi palloni, deve cambiare marcia.

MIGLIORE BOLOGNA: DI FRANCESCO 6,5 - Grande prestazione fatta di continui tagli e movimenti, il padre sarà orgoglioso di lui.

PEGGIORE BOLOGNA: HELANDER 5 - Un passaggio suicida stava per regalare il raddoppio alla Roma.

