Paganese-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie C

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Paganese-Monopoli, LaPresse

Paganese-Monopoli, diretta dal signor Fiorini di Frosinone, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide d'apertura del programma dell'undicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Paganese e Monopoli non vengono da un weekend particolarmente brillante. I campani hanno perduto l'ennesima occasione per compiere un passo per allontanarsi dalla zona della classifica più pericolosa, perdendo di misura a Rende a causa di un gol di Rossini. Il digiuno di vittorie per la Paganese continua dallo scorso 2 settembre, il blitz di Cosenza resta l'unica occasione in cui la squadra di Favo è riuscita ad ottenere i tre punti in questo campionato.

Il Monopoli con il pari interno contro la Reggina ha agganciato il Catania al secondo posto in classifica, ma per i Gabbiani c'è il rimpianto per aver mancato una vittoria che avrebbe dato continuità al successo esterno di Caserta, ed avrebbe anche permesso si avvicinare il Lecce primo della classe. Dopo l'iniziale vantaggio amaranto di Marino, con Genchi il Monopoli ha trovato il pari, ma in tutto il secondo tempo la squadra di Tangorra non ha avuto la forza per ottenere il gol che avrebbe ribaltato il risultato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile vedere la diretta tv del match, ma ci sarà la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet, collegandosi da abbonati o acquistando il singolo evento sul sito www.elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE MONOPOLI

Allo stadio Torre di Pagani scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Paganese saranno schierati con il senegalese Gomis tra i pali, Picone sull'out difensivo di destra e Della Corte sull'out difensivo di sinistra, mentre Carini e Piana giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo, Tascone e Cascione saranno i play arretrati di centrocampo, mentre Bensaja, Cesaretti e Scarpa saranno utilizzati come incursori offensivi, alle spalle di Regolanti che sarà confermato come unica punta di ruolo. La risposta del Monopoli sarà affidata a Luca Ricci, Bei e Mercadante come centrali titolari davanti all'estremo difensore Bardini. A centrocampo ci sarà spazio per il greco Sounas, per Zampa e per l'argentino Scoppa, mentre Rota avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra e Donnarumma sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio a Saraò al fianco del bomber Genchi, che con il gol realizzato alla Reggina sabato scorso è salito a quota sette reti realizzate in campionato.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli dei due allenatori non cambieranno rispetto alle ultime uscite, 4-2-3-1 per il tecnico della Paganese, Favo, e 3-5-2 per l'allenatore del Monopoli, Tangorra. Lo scorso campionato nella sfida disputata in campania tra le due squadre, il 25 settembre 2016, il Monopoli si è imposto con un brillante due a zero firmato dalle reti di Montini ed Esposito. Pareggio nel precedente del 6 marzo 2016, uno a uno con Vella che pareggiò per la Paganese l'iniziale vantaggio di Gambino. La Paganese ha vinto però l'ultima sfida ufficiale disputata contro il Monopoli, il match di ritorno dello scorso campionato: due a zero l'11 febbraio 2017 con reti di Cicerelli e Della Corte.

QUOTE E PRONOSTICO

La distanza in classifica tra le due squadre è considerevole, ed i bookmaker puntano sul successo esterno dei Gabbiani, quotato 2.30 da Bwin, mentre William Hill offre a 3.20 la quota relativa alla vittoria interna e Paddy Power offre a 3.10 la quota del pareggio. Unibet quota 2.25 l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.61 da Bet 365.

© Riproduzione Riservata.