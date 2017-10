Pagelle/ Milan Juventus: i voti della partita (Serie A 2017 2018 11^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Juventus: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori a San Siro per l'anticipo della 11^ giornata (oggi 28 ottobre)

28 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Pagelle Milan Juventus (LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Milan Juventus, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Milan e Juventus sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 1. Nonostante una buona partenza da parte dei rossoneri, arrembanti ed asfissianti nel cercare di sbloccare la gara, i bianconeri possono puntare sul talento di Dybala che, al 23', dopo un suo squillo e perso dal disattento Biglia, serve ad Higuain l'assist per la rete del vantaggio. I padroni di casa reagiscono con scarsa precisione ed al 45' il solito Kalinic colpisce pure una traversa per la disperazione dei tifosi. L'arbitro Valeri ha sin qui ammonito il solo Kessie' al 32'.

PAGELLE MILAN JUVENTUS: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN (PRIMO TEMPO): 6 La squadra di Montella aggredisce i bianconeri sin dal primo minuto ma paga l'imprecisione di alcuni suoi giocatori. MIGLIORE MILAN (PRIMO TEMPO): KALINIC 6 Indiavolato, manca una buona occasione al 7' ed è l'unico ad impensierire davvero la retroguardia juventina. PEGGIORE MILAN (PRIMO TEMPO): BIGLIA 5 L'ex laziale conferma di non aver trovato ancora la condizione migliore e contribuisce al vantaggio degli avversari non coprendo a dovere la sua zona di competenza. VOTO JUVENTUS (PRIMO TEMPO): 7 Gli uomini di Allegri non trovano il bandolo della matassa ma colpiscono senza farsi pregare alla prima vera opportunità. MIGLIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO): DYBALA 6,5 Il numero 10, chiuso dalla marcatura rossonera, serve l'assist per il tiro vincente di Higuain. PEGGIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO): KHEDIRA 5 Delude rispetto ai compagni dopo diverse prestazioni importanti.

