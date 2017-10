Palermo-Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Palermo-Entella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 12^ giornata di Serie B

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Palermo-Entella, LaPresse

Palermo-Entella, diretta dall'arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, è in programma sabato 28 ottobre 2017 alle ore 15.00 presso l'impianto "Renzo Barbera" nell'omonimo capoluogo siciliano, si tratterà di una partita valida per la dodicesima giornata di Serie B 2017-2018. L'obiettivo principale per il Palermo di Bruno Tedino è dare continuità all'importante vittoria esterna per 3 a 1 sul campo del Carpi, sulla carta una delle dirette avversarie per la promozione. In realtà, considerando la classifica cortissima, praticamente ogni partita rischia di diventare decisiva per il prosieguo della stagione, infatti se i rosanero avessero perso nell'ultimo turno infrasettimanale ora si ritroverebbero al tredicesimo posto (guarda caso la posizione occupata proprio dal Carpi) anziché al terzo. Facendo risultato pieno in casa contro la Virtus Entella la compagine siciliana potrebbe consolidarsi nei piani altissimi della graduatoria, oltre a confermarsi tra le difese più solide del torneo, fattore che sta diventando sempre più fondamentale in un campionato mai così equilibrato come quest'anno con tantissime squadre che possono legittimamente aspirare alla Serie A.

Se non fosse stato per la gara stregata (proprio tra le mura amiche del Barbera) contro il Novara a quest'ora il Palermo sarebbe l'unica squadra ancora imbattuta, un motivo di riscatto in più per tornare ai tre punti davanti al proprio pubblico. Dal canto suo l'Entella di Castorina non vince da tre gare dove ha collezionato solamente un punto nell'1-1 interno contro la Cremonese, la lieve flessione ha fatto tornare il club ligure a ridosso della zona play-out dopo essersi affacciata timidamente nella parte sinistra della classifica. La squadra di Chiavari a Palermo cercherà la sua seconda vittoria stagionale in trasferta dopo aver espugnato il Tombolato di Cittadella lo scorso 30 settembre, un'impresa a dir poco ardua per gli uomini di Castorina che comunque non hanno alcuna intenzione di fare da sparring partner agli avversari.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA PALERMO-ENTELLA

Gli abbonati alla pay-tv satellitare Sky potranno seguire Palermo-Entella in diretta tv esclusiva sintonizzandosi sul canale 251 che trasmetterà l'incontro in alta definizione. In alternativa è disponibile la diretta streaming video su Sky Go, accessibile al seguente indirizzo http://skygo.sky.it oppure scaricando l'app per device mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Salvo ripensamenti e imprevisti, il Palermo dovrebbe scendere in campo con il seguente undici: Posavec in porta; Cionek, Bellusci e Szyminski i tre cani da guardia che sorveglieranno l'area di rigore rosanero; Morganella e Aleesami i due terzini che scaleranno nella linea mediana per completare il centrocampo a cinque che dovrebbe prevedere la presenza del regista Murawski coadiuvato molto probabilmente da Chochev e Gnahoré; coppia d'attacco interamente macedone con Nestorovski e Trajkovski che si conoscono benissimo e giocano ormai a memoria, anche per lo stesso Tedino è diventato quasi impossibile separarli. Gli ospiti dovrebbero fare il loro ingresso sul terreno di gioco con Iacobucci tra i pali, difesa a quattro con i centrali Pellizzer e Ceccarelli che saranno affiancati dagli esterni Belli e Baraye, centrocampo a tre con Troiano, Palermo e Nizzetto che compongono una linea mediana affiatata e collaudata; Eramo potrebbe fare da trequartista dietro alle punte La Mantia e Luppi, pronti a entrare in corso d'opera Diaw e De Luca.

LA CHIAVE TATTICA

Di solito Tedino schiera i suoi secondo il modulo 3-5-2, proponendo talvolta una variante con il trequartista tra il centrocampo e l'attacco. Castorina ha invece ideato il suo sistema di gioco basandosi sul 4-3-1-2 a rombo che a seconda delle necessità può diventare un 4-3-3 con un vero e proprio tridente di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per gli allibratori il Palermo è la favorita d'obbligo per la vittoria: su Unibet l'1 dei rosanero viene dato ad appena 1,60, quote che diventano decisamente più interessanti e allettanti per il risultato di pareggio (PaddyPower valuta a 3,70 l'X) e soprattutto per il successo esterno della Virtus Entella, dato a 6,75 su Bwin. Bookmaker che invece non si sbilanciano sul numero di gol complessivamente segnati, cosa che accade spesso quando parliamo di Serie B: Bet365 offre una vincita di 1,75 per l'Under e di 2,04 per l'Over, infine segnaliamo il risultato esatto di 2 a 1 in favore del Palermo che Betclic propone a 8,00.

© Riproduzione Riservata.