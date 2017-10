Pescara-Brescia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara-Brescia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 12^ giornata di Serie B

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Pescara-Brescia, LaPresse

Pescara-Brescia, diretta dal signor Abbattista di Molfetta in collaborazione con gli assistenti Cangiano e Margani e il quarto uomo De Santis, si disputerà allo stadio Adriatico-Cornacchia sabato 28 ottobre 2017 con il calcio d'inizio fissato per le ore 15.00, le due squadre si affrontano nell'ambito della dodicesima giornata di Serie B 2017-18. Dopo il passo falso a Empoli la formazione di Zeman vuole assolutamente tornare alla vittoria per rimanere agganciato al treno buono per la classifica: gli abruzzesi fanno gli onori di casa ospitando il Brescia di Pasquale Marino, reduce dall'importante successo ai danni del Bari che ha consentito alle rondinelle di togliersi dalle ultime posizioni, tuttavia la strada per la Leonesssa è ancora lunga e irta di ostacoli, il primo dei quali Stefano Pettinari. Il bomber del Pescara è senz'altro una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, con i suoi 8 gol ha trascinato più volte la squadra al successo e nella classifica marcatori solamente Ciccio Caputo dell'Empoli ha fatto meglio con 10 reti al suo attivo.

Dopo aver dimostrato una solidità in difesa inusuale per una squadra allenata da Zeman, nell'ultima gara di campionato il Pescara è tornato a subire tre gol, va però detto che si è trovata davanti quella che forse è la squadra più in forma del momento e già contro il Brescia avrà la possibilità di riscattarsi. Il club lombardo lontano dal Rigamonti ha vinto solamente una volta, a Parma, e ha dimostrato di avere molte difficoltà a replicare il rendimento in casa. Questo potrebbe essere un banco di prova importante per il Pescara che nelle giornate precedenti ha dimostrato di avere non poche difficoltà a gestire le situazioni di vantaggio e a mantenere alta la concentrazione nell'arco dei novanta minuti, un dato di fatto che dovrebbe indurre i giocatori del Brescia a non arrendersi e a non mollare anche in situazioni di netto svantaggio.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA PESCARA-BRESCIA

Pescara-Brescia sarà visibile in diretta tv sul canale 258 della piattaforma di Sky che anche quest'anno eserciterà in esclusiva totale i diritti di trasmissione del campionato di Serie B. In via eccezionale la visione è aperta a tutti gli abbonati, non solo a quelli che hanno sottoscritto il pacchetto Calcio, visto che il match sarà trasmesso anche sul canale 106. Come al solito Sky Go offrirà la diretta streaming video su smartphone, tablet e PC.

LE PROBABILI FORMAZIONI

C'è molta curiosità in merito agli uomini che Zeman e Marino schiereranno dal primo minuto. Per quanto riguarda i padroni di casa ci sarà il solito ballottaggio in porta tra Pigliacelli e Fiorillo, nessun dubbio invece sulla difesa a quattro con i centrali Coda e Perrotta che baderanno a non far entrare nessuno nella loro area di rigore, le corsie esterne saranno invece competenza di Mazzotta e Zampano; a Brugman le chiavi del centrocampo, Coulibaly e Valzania i suoi partner di reparto; nessun dubbio su chi guiderà il tridente d'attacco, Pettinari sarà il terminale offensivo di riferimento e potrà contare sull'apporto delle ali Del Sole e Benali. Gli ospiti invece potrebbero rispondere con Minelli tra i pali, davanti a lui la linea difensiva formata dai centrali Somma, Gastaldello e Meccariello mentre Dimitri Bisoli sarà il punto di riferimento per tutta la linea mediana, in particolare per Martinelli e Machin; sulla trequarti è prevista la presenza di Furlan e Rivas con Ferrante unica punta al centro dell'attacco.

LA CHIAVE TATTICA

Raramente abbiamo visto Zeman proporre un modulo diverso dal 4-3-3 e con ogni probabilità lo utilizzerà anche contro il Brescia. Anche nella sua nuova avventura sulla panchina delle rondinelle, Pasquale Marino tende a prediligere il 3-4-2-1 utilizzando sporadicamente una variante senza trequartisti ma con ben 5 elementi nella linea mediana e due punte anziché una sola.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse on-line puntano sul fattore campo che dovrebbe favorire decisamente il Pescara, il club abruzzese gode infatti di una quota di 1,65 sui circuiti Bwin con WilliamHill che invece propone una vincita pari a 4,20 la posta giocata per l'X, ancora più significativamente alta la quota per il 2 del Brescia, valutato a 5,75 su Bet365. Non stupisce che in una partita con una squadra di Zeman l'Over (1,50 su PaddyPower) sia caratterizzato da una quota decisamente più bassa rispetto all'Under (2,55 su Unibet) e anche il risultato esatto di 2-2 viene proposto a una quota non altissima (12,00 su Betclic).

