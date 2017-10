Probabili formazioni/ Milan Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A, 11^ giornata)

28 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Juventus, Serie A (Foto LaPresse)

Milan Juventus, grande sfida nell’undicesima giornata della Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 18 di sabato 28 ottobre: è l’anticipo del turno, inusuale orario per una partita di cartello che mette a confronto una squadra in ripresa, reduce da una vittoria che ha posto fine a una serie di quattro partite con un solo punto, e i sei volte campioni d’Italia che non sono partiti benissimo ma sono comunque lì, ancorati alla corsa per il settimo titolo consecutivo. Grande contesto ovviamente, grande classica a prescindere dal contesto ma oggi ancor più la partita è importante, perchè l’estate ha consegnato al Milan il ruolo di potenziale dominatrice dei prossimi anni almeno sulla carta. Aspettando allora che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero decidere di disporre i loro uomini sul terreno di gioco al Giuseppe Meazza, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Milan.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Milan Juventus, undicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: la vittoria del Milan (segno 1) vale 4,00; il pareggio (segno X) è quotato 3,50 mentre la vittoria della Juventus, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 1,95 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS

I DUBBI DI MONTELLA

Squalificato il grande ex Bonucci, indisponibile Bonaventura, Vincenzo Montella perde anche Davide Calabria: gli esami hanno fortunatamente dato esito negativo ma l’esterno cresciuto nel settore giovanile salterà questa partita. Dunque, a sinistra giocherà Ricardo Rodriguez, che non ha convinto come terzo nel pacchetto arretrato e torna a giocare nel suo ruolo naturale, dove invece può fare la differenza. A destra torna nuovamente Borini che sta trovando una nuova dimensione in quel lato di campo, mentre a completare il pacchetto arretrato sarà Cristian Zapata, con Alessio Romagnoli centrale al posto di Bonucci e Musacchio come centrale di destra. In porta ovviamente Gigio Donnarumma, che torna a sfidare quel Gigi Buffon di cui dovrà raccogliere l’eredità (in nazionale e come portiere di riferimento nel calcio italiano). Kessie e Lucas Biglia sono favoriti per occupare la zona mediana, anche se Montolivo reclama quella maglia da titolare che ormai non ha da molto tempo; davanti, conferma per la coppia Suso-Calhanoglu a presidiare la trequarti e fare da supporto di grande qualità a Kalinic, strafavorito su André Silva per giostrare da prima punta.

LE SCELTE DI ALLEGRI

La Juventus giocherà tra poco anche in Champions League, ma è probabile che Massimiliano Allegri decida di non fare calcoli legati al turnover: rispetto alla partita contro la Spal cambierà qualcosa ma le modifiche ci riconsegneranno di fatto gli undici titolari. Buffon si riprende il posto tra i pali, Chiellini torna a giocare in difesa al fianco di Rugani (che resta favorito su Barzagli) con Lichtsteiner e Alex Sandro che invece sono in largo vantaggio per le corsie (timide speranze per De Sciglio, che però non è al meglio). Anche a centrocampo ci sarà un giocatore già visto mercoledì: sarà con tutta probabilità Khedira, più lui che Bentancur per questa partita di cartello anche perchè il tedesco forma una coppia solida e ormai affiatata con Pjanic, che dopo il turno di riposo si riprende la maglia da titolare (Matuidi è ancora infortunato, si cercherà di recuperarlo per lo Sporting Lisbona). Nel reparto avanzato torna Mandzukic, che ha scontato il turno di squalifica; il croato si posiziona a sinistra, dall’altra parte Cuadrado dovrebbe spuntarla nel consueto ballottaggio con Bernardeschi (che però è in crescita e dunque mette in crisi le scelte del suo allenatore, come Douglas Costa che però potrebbe essere utile in Champions League). Dybala e Higuain hanno ritrovato il gol: entrambi, salvo sorprese, saranno in campo per provare ad aumentare il loro bottino di gol.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN JUVENTUS: IL TABELLINO

MILAN (3-4-2-1): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 13 A. Romagnoli, 17 C. Zapata; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 10 Calhanoglu; 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 30 An. Donnarumma, 29 Paletta, 15 G. Gomez, 20 Abate, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 31 Antonelli, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: A. Conti, Calabria, Bonaventura

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Benatia, Sturaro, Matuidi, Pjaca

