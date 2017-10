Probabili formazioni/ Napoli Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 11^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime notizie sui possibili schieramenti della partita valida per l'11^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018.

28 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Sassuolo (LaPresse)

Il Napoli capolista scende in campo al San Paolo e lo fa contro il Sassuolo: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di domenica 29 ottobre 2017 per la 11^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018. Dopo il pareggio rimediato tra mura amiche contro l’inter e il successo trovato nel secondo turno infrasettimanale di campionato contro il Genoa, la compagine di Maurizio Sarri torna protagonista e lo fa contro i neroverdi di Bucchi che invece approdano al campo campano dalla sconfitta maturata contro l’Udinese. Il banco di prova si annuncia meno semplice di quanto possa sembrare anche perché non dimentichiamo che entrambe le squadre hanno avuto due turni di campionato ravvicinati e il Napoli già mercoledì prossimo tornerà a giocare in Champions League contro il temibile Manchester City di Guardiola, per cui i tecnici dovrebbero optare anche per un piccolo turnover. Andiamo ora a scoprire come i due allenatori e le rispettive rose si sono preparati in vista di questa partita, andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO COME SEGUIRE LA PARTITA

Alla partita tra Napoli e Sassuolo è stata garantita ampia copertura mediatica, in tv come pure in streaming video. La sfida al San Paolo infatti sarà visibile in diretta tv, sul digitale terrestre come sulla tv satellitare: per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà quindi su Premium Sport 2 HD e Premium Sport HD; su Sky invece gli abbonati potranno assistere al match sul canale Sky Calcio 1 HD al numero 251 del telecomando (codice d’acquisto 408616). La diretta streaming video della partita tra Napoli e Sassuolo sarà garantita per gli abbonati rispettivamente sull'App Premium Play e Sky Go: a segnalare anche la possibilità di vedere la partita sul portale Sportube.tv, dove è possibile acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

LE SCELTE DI SARRI

Come abbiamo visto per questo match della 11^ giornata della Serie A Sarri e il suo Napoli vanno bisogno di conciliare un inevitabile turnover visto anche il prossimo impegno di Champions League e la necessità di conquistare 3 punta validi per la prima posizione nella classifica della Serie A. Confermato il solito 4-3-3 e visto l’11 sceso in campo contro il Genoa pochi giorni fa va detto che Sarri potrebbe optare per qualche cambio mirato, anche se 3/4 della formazione dovrebbe rimanere sempre la stessa. In difesa, davanti al solito Reina, potrebbero ritornare Albiol e Koulibaly, ma al posto di Hysaj dovremmo rivedere Maggio mentre a destra Ghoulam rimane un elemento imprescindibile. Soliti ballottaggi a centrocampo: Jorginho e Allan potrebbero ritornare come Hamsik, ma non sono da escludere nuovi interventi da parte di Zielinski e Diawara, magari con il primo che prende il posto del capitano a sinistra. Imprescindibile il terzetto d’attacco con Mertens vertice del tridente e con Callejon e Insigne ai lati: il belga purtroppo al momento non ha sostituto, mentre l’esterno di Frattamaggire potrebbe vedere la panchina a vantaggio di Ounas.

GLI 11 DI BUCCHI

Grandi problemi anche per Mister Bucchi e la probabile formazione del Sassuolo, che continua a perdere elementi importanti: indisponibili Dell’Orco, Duncan, Letschert, Goldaniga e Adjapong, per il tecnico neroverde potrebbero doversi mettere in panchina anche Cannavaro e Berardi, claudicanti dopo il match contro l’Udinese. Formazione quindi rimaneggiata specialmente in difesa per il 4-3-3, dove ovviamente rimane confermato tra i pali Consigli. Nel reparto arretrato infatti Peluso potrebbe venir adattato a centrale in coppia con Acerbi, mentre Lirola e Gazzola si prenderanno le fasce, con quest’ultimo in ballottaggio con Cannavaro. Minor problemi sul mediana, dove Magnanelli potrebbe rimanere in cabina di regia e con Biondini che potrebbe scalzare Missiroli: non mancherà Sensi, confermatissimo nonostante il doppio turno. Qualche dubbio anche nel tridente d’attacco: qui Berardi proverà a stringere i denti mentre Matri potrebbe tornare in campo al posto di Falcinelli, con Politano sicuro della maglia da titolare sulla destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Sassuolo 4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Peluso, Gazzola; Biondini, Magnanelli, Sensi; Berardi, Matri, Politano. All. Bucchi

