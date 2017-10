Probabili formazioni/ Roma Bologna: quote, le ultime novità live (Serie A, 11^ giornata)

Probabili formazioni Roma Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano per l'undicesima giornata del campionato di Serie A

28 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Bologna, Serie A (Foto LaPresse)

Roma Bologna va in scena sabato 28 ottobre, come secondo anticipo di Serie A 2017-2018: siamo arrivati all’undicesima giornata e si gioca pochi giorni dopo il turno infrasettimanale. La Roma continua a vincere, senza subire gol: arriva a questo appuntamento con la difesa meno battuta del torneo e questo è un dato importante, perchè lascia intendere che Eusebio Di Francesco sia riuscito a costruire una dimensione di solidità oltre alla potenza offensiva della squadra, che era nota. Dall’altra parte un Bologna che era partito benissimo esplorando posizioni europee, ma ha perso quattro volte nelle ultime cinque partite e adesso deve risollevarsi, pur se a oggi non rischia di rientrare nel discorso della lotta alla salvezza. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi in campo, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Bologna.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Roma Bologna, undicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: la vittoria della Roma (segno 1) vale 1,25; il pareggio (segno X) è quotato 5,75 mentre la vittoria del Bologna, identificata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 11,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Ennesimo grave infortunio in casa giallorossa: questa volta a fermarsi è stato Rick Karsdorp, che dopo la prima apparizione ufficiale - mercoledì sera - è stato il decimo giocatore nell’ultimo anno e mezzo a rompersi il crociato. Definirla una maledizione appare quasi riduttivo; sta di fatto che Eusebio Di Francesco ha perso l’unico terzino destro di ruolo, e dunque deve tornare ad adattare Florenzi in quella posizione alternandolo con Bruno Peres. Al centro della difesa da valutare chi tra Hector Moreno e Juan Jesus andrà ad affiancare Fazio; il momento, e l’imminente partita di Champions League, lasciano intendere che possa toccare ancora al messicano mentre a sinistra ci sarà ovviamente Kolarov, a meno che Bruno Peres non venga dirottato a sinistra per far se non altro rifiatare il serbo (appare però poco probabile). A centrocampo dovrebbe esserci il terzetto titolare, ma Lorenzo Pellegrini ancora una volta potrebbe prendere il posto di Strootman che, in questo modo, sarebbe arruolabile senza problemi per la partita contro il Chelsea; De Rossi torna titolare, Nainggolan dovrebbe esserci e con lui anche El Shaarawy, che si riprende la maglia da esterno nel tridente offensivo insieme a Edin Dzeko e Diego Perotti, mandando in panchina Cengiz Under. Nel secondo tempo Gerson e lo stesso giovane turco (come Defrel) potrebbero comunque rappresentare delle valide alternative.

I DUBBI DI DONADONI

Roberto Donadoni dovrebbe schierare la formazione classica: lo schema sarà ovviamente il 4-3-3, con Federico Di Francesco che gioca una partita speciale contro papà Eusebio - era successo anche lo scorso anno - e rimane favorito su Krejci, in un ballottaggio che sta andando diversamente da quanto si era visto nell’ultima stagione. Verdi sarà l’altro esterno offensivo nel tridente, con Palacio ancora ko potrebbe nuovamente toccare al grande ex Mattia Destro, che si gioca una maglia con Bruno Petkovic ed è ancora a caccia del primo gol in questo campionato; a centrocampo invece sembra ci siano pochi dubbi, con Andrea Poli che si sistemerà sulla mezzala destra lasciando a Donsah l’altra zona del campo, come centrale e regista il cileno Pulgar sembra essere in vantaggio su Crisetig e Nagy, due centrocampisti che hanno più che altro doti di playmaking. In difesa si rivede Giancarlo Gonzalez: il costaricano è pronto a prendersi un posto al centro dello schieramento affiancando Helander (attenzione però all’esperienza di Maietta che potrebbe tornare utile in una partita simile), a destra agirà Krafth - anche perchè Torosidis, altro ex, è indisponibile - a sinistra invece nessun dubbio con la presenza di Masina. In porta chiaramente andrà Antonio Mirante.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 20 Fazio, 15 Hector Moreno, 11 Kolarov; 7 Lo. Pellegrini, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti.

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 55 Castan, 6 Strootman, 21 Gonalons, 30 Gerson, 17 Cengiz Under, 14 Schick, 23 Defrel.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp, Manolas, Emerson P.

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 4 Krafth, 18 Helander, 12 G. Gonzalez, 25 Masina; 16 A. Poli, 5 Pulgar, 77 Donsah; 9 Verdi, 10 Destro, 14 F. Di Francesco.

A disposizione: 1 A. Da Costa, 20 Maietta, 6 De Maio, 12 Crisetig, 2 Nagy, 21 Falletti, 11 Krejci, 7 B. Petkovic, 30 Okwonkwo.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Torosidis, Taider, Mbaye, Palacio.

