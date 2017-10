Probabili formazioni Serie A/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (11^ giornata)

28 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

Inizia un nuovo turno del campionato di Serie A, precisamente l’undicesimo della stagione 2017-2018. Il piatto forte si terrà questa sera, con l’anticipo dello stadio San Siro fra Milan e Juventus. Fra qualche ora in campo anche la Roma, mentre la Lazio giocherà domani alle 12:30, con il Napoli che invece scenderà in campo alle 15:00. Per finire, il posticipo di lunedì sera, quando l’Inter andrà a Verona. Andiamo quindi a vedere insieme le probabili formazioni generali delle varie gare in programma.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERIE A PER L’UNDICESIMO TURNO

Si comincia, come dicevamo, con l’anticipo di oggi del Meazza, il big match fra Milan e Juventus. Partiamo dai rossoneri, dove Montella dovrà decidere se schierare o meno Biglia in cabina di regia, un po’ affaticato. Non ci sarà sicuramente Bonaventura, mentre Calabria ha recuperato dopo il trauma facciale, ma dovrebbe comunque lasciare spazio a Borini sulla destra. Out infine anche Bonucci, squalificato. Ipotizzabile un 3-4-2-1 con Zapata in difesa, Borini e Ricardo Rodriguez sulle due fasce a centrocampo, e Kalinic prima punta. Nella Juventus, invece, non dovrebbero vedersi grosse sorprese, con Allegri intenzionato a schierare il suo classico 11 ad eccezione di Matuidi, che potrebbe lasciare spazio a Khedira, in stato di grazia. Proseguiamo con Roma-Bologna delle ore 20:45 di oggi. In casa giallorossa non ci sarà Karsdorp, che ha rotto il legamento del crociato sinistro: out sei mesi. Sulla destra giocherà quindi Florenzi, mentre Fazio sarà ancora titolare visto lo stop di Manolas. Probabile riposo di Nainggolan, con Pellegrini al suo posto, mentre davanti El Shaarawy completerà il tridente d’attacco. Nel Bologna tantissimi assenti, a cominciare dal portiere Mirante, passando per Mbaye, Taider e Palacio. In porta andrà Da Costa, occhio in attacco all’ex Destro.

La Lazio giocherà a Benevento alle ore 12:30 di domani. Ancora fuori Basta fra le fila biancocelesti, e Inzaghi manderà in campo l’undici delle ultime uscite senza alcuna novità. Nei giallorossi, out Costa, infortunato, probabile 4-3-3 con Ciciretti, Iemmello e Lombardi tridente d’attacco. Proseguiamo con Crotone-Fiorentina, gara che si giocherà domenica pomeriggio alle ore 15:00. In casa calabrese out il solito lungodegente Tumminello, nonché Kragl. Ipotizzabile un classico 4-4-2 con Budimir e Nalini coppia più avanzata. Nella Viola, invece, Pioli non potrà utilizzare ancora Saponara, mentre andranno valutate le condizioni fisiche di Thereau, infortunatosi durante la recente sfida contro il Torino. Probabile 4-3-3 con Chiesa, Simone ed Eysseric tridente offensivo.

Come detto sopra, il Napoli giocherà al San Paolo domenica pomeriggio, ospitando il Sassuolo. Maurizio Sarri potrebbe far riposare Hysaj per lasciare spazio a Maggio sulla corsia di destra. A centrocampo, Allan e Jorginho in vantaggio sui soliti Diawara e Zielinski, mentre davanti non si cambia. Nel Sassuolo lunga lista di infortunati, fra cui Adjapong e Duncan. Bucchi pensa ad un 4-3-3 con Berardi, Falcinelli e Politano terminali offensivi. Proseguiamo con la gara della Sampdoria, che alle ore 15:00 tornerà allo stadio Marassi per sfidare il Chievo. Pochi dubbi di formazione per Giampaolo, che manderà in campo i blucerchiati con il solito 4-3-1-2 con Quagliarella a Zapata coppia d’attacco, supportati alle spalle da Gaston Ramirez. Nel Chievo, invece, fuori Hatemaj per squalifica. Anche Maran punta su un 4-3-1-2 con Meggiorini e Inglese davanti, e Birsa a fare da cerniera fra centrocampo e attacco.

La Spal giocherà in casa contro il Genoa, gara molto delicata per entrambe le formazioni vista la posizione di classifica. Simplici ancora senza Floccari punta su un 3-5-2 con Paloschi e Borriello davanti, e i soliti Lazzari e Mattiello larghi sugli esterni. Genoa senza Cofie, Spolli e Rosi, in campo con un 3-4-2-1 con Galabinov in posizione più avanzata, e Rigoni e Taarabt alle sue spalle. L’ultima sfida delle ore 15:00 di domenica pomeriggio sarà la partita del Friuli fra l’Udinese e l’Atalanta. Delneri dovrà fare a meno del solo Samir, squalificato; spazio ad un compatto 4-4-2 con Perica e Maxi Lopez in attacco. Nell’Atalanta, invece, 3-4-1-2 con Gomez e Petagna davanti, e l'ex Fiorentina Ilicic fra le due linee. Out il solo Schmidt.

Il posticipo di domani sarà invece la sfida fra Torino e Cagliari, gara molto delicata vista la situazione di classifica dei piemontesi. Mihajlovic non può sbagliare, e dovrebbe ritrovare Belotti, di nuovo titolare dopo l’infortunio. Alle spalle del Gallo, il tridente Niang, Iago Falque e Ljajic, mentre sulla sinistra ci sarà ancora Molinaro al posto dell’infortunato Ansaldi. Cagliari con un 3-5-1-1 con Farias e Joao Pedro i più avanzati. Fuori Cossu e anche il portiere Cragno: al posto di quest’ultimo, Rafael. Chiudiamo questo excursus sulle probabili formazioni della Serie A per l’undicesima giornata, con il posticipo fra Hellas Verona e Inter. Partiamo dagli scaligeri, con Pecchia che dovrebbe mandare in campo i suoi con un 4-4-2 con l’ex Pazzini e Cerci coppia d’attacco. Pochi dubbi di formazione in casa nerazzurra, con Nagatomo a sinistra, Gagliardini e Vecino sulla linea mediana, e sulla trequarti il solito Borja Valero.

