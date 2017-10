Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (12^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista delle partite in programma per la 12^ giornata del campionato cadetto 2017-2018.

28 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B

Dopo il secondo turno infrasettimanale della stagione, il campionato di Serie B torna protagonista come al solito di sabato: oggi 28 ottobre 2017 si accenderà infatti la 12^ giornata della Cadetteria e quindi occorre che andiamo subito a vedere le probabili formazioni scelte degli allenatori. Ricordiamo però che il calendario per questo turno prevederà ben 8 incontri per sabato 28 ottobre in programma per le ore 15.00: tre quindi i posticipi previsti con la sfida Parma-Avellino messa in programma per il 29 ottobre alle ore 15.00, l’incontro Pro Vercelli-Foggia previsto sempre domenica ma alle ore 17.30 e infine per il Monday Night lo scontro tra Ternana e Carpi atteso invece per le ore 20.30. Andiamo quindi ora ad analizzare partita per partita, le probabili formazioni della 12^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018, facendo attenzione al fatto che potrebbero esserci in qualche caso un po’ di turnover dato il doppio turno ravvicinato.

PROBABILI FORMAZIONI BARI ASCOLI

Per la sfida da mezza classifica attesa al San Nicola, Grosso farà di nuovo affidamento sul 3-4-2-1 per ottenere un successo che faccia dimenticare quanto avvenuto con il Brescia pochi giorni fa: in attacco quindi ecco Cissè come prima punta con Galano e Improta al suo fianco. Parecchie conferme invece per i bianconeri di Fiorin che invece opterà per il tridente composto da Clemenzo, Favilli e Santini in fase offensiva.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA NOVARA

Rinvigorito dopo la vittoria sul Perugia, il Cesena di Castori torna in casa per affrontare il Novara, pur con qualche cautela: il modulo potrebbe infatti essere quello del 4-4-1-1 per arginare l'attacco dei piemontesi, che potrebbero essere molto pericolosi con Da Cruz e Macheda come punte d’attacco. Non mancherà anche Ronaldo in cabina di regia assieme a Moscati e Sciuadone.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PERUGIA

Per il ritorno allo Zini Tesser dovrebbe disporre i suoi grigiorossi secondo un 4-3-1-2 che vedrebbe Piccolo sulla trequarti e Mokulu e Paulinho in attacco. Di contro il Perugia, fresco di cambio della panchina non dovrebbe correre rischi e confermano il 4-3-3, benché le assenze in difesa di Monaco e Volta potrebbero pesare in maniera importante.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO ENTELLA

La formazione rosanero ambisce alla vetta della classifica e abbisogna dei tre punti messi in palio oggi: per conseguire la vittoria Tedino potrebbe quindi confermare la coppia d’attacco Coronado-Nestorovski con Murawski di nuovo posto in cabina di regia. Di contro l’Entella di Castorina dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2 che porterebbe Luppi e De Luca come punte offensive e Nizzetto sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA BRESCIA

Nel 4-3-1-2 di Zeman le maglia dei titolari in attacco verrano consegnate a Pettinari e Del Sole con Brugam agile sulla trequarti e con la coppia Coda-Perrotta posta di fronte al proprio specchio. Marino per la sue Leonessa, di ritorno da una bella vittoria sul Bari, invece opterà per un 3-4-2-1 che vedrebbe in difesa di fronte a Minelli il terzetto Somma-Gastldello.Lancini, con Caracciolo prima punta per l'attacco

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA EMPOLI

La squadra di Bollini proverà oggi a rimanere in vetta alla classifica della cadetteria affidandosi a un solito 3-4-1-2 che vede a centrocampo la coppia Bennacer e Castagnetti e con Caputi confermato come punta offensiva. I granata proveranno a rispondere con un 3-4-3 che darebbe al terzetto Mantovani-Bernadino-Pucino il compito di difendere il proprio specchio all’Arechi.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CITTADELLA

Lo Spezia torna di fronte al pubblico amico in cerca di un difficile successo contro il Cittadella: per questo Gallo punterà sul 4-3-1-2 che vedrà Gilardino e Forte come punte d’attacco e Mastinu sulla trequarti, mentre Saloni sarà tra i pali. Di contro i granata di Venturato opteranno per un modulo speculare che però vedrà titolari in attacco Litteri e Strizzolo, supportati da Schenetti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA FROSINONE

In uno dei big match di questa 12^ giornata di Serie B, Inzaghi non farà a meno del solito 3-5-2 con Gajo e Moreo in attacco mentre in cabina di regia per i lagunari non mancherà Stulac, con Zampano e Del Grosso scelti per le corsie più esterne. Longo invece opterà per un 3-4-3 per i suoi canarini con Ciano, Ciofani e Soddimo in attacco pronti a violare ancora lo specchio avversario.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA AVELLINO

Novellino, senza Moretti , squalificato per questo turno, non farà a meno di un coperto 4-4-1-1, che sulla mediana dovrebbe vedere Laverone e Di Tacchio come coppia centrale con Bidaoui e Lasik sulle fasce, mentre Ardemagni guiderà quasi solitaria la fase offensiva. Di più ampio respiro il 4-3-3 di D’Aversa che invece si affiderà a Calaiò prima punta con Munari e Di Gaudio a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI FOGGIA

Dal fondo della classifica della Serie B, Grassadonia opterà ancora per una volta per il 4-3-2-1 con in difesa un reparto formato da Legati e Konate di fronte a Marcone e Berra con Barlocco titolari sulle fasce. Si ipotizza invece un più tranquillo 4-4-2 per i satanelli di Stroppa, che darà fiducia a mazzo e Beretta come doppia punta d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA CARPI

A Terni Calabrò potrebbe far contro di un 3-5-2 con un'ampia mediana che vedrebbe Jelinic in cabina di regia, Verna e Sabbione al fianco e Pachonik e Pasciuti come esterni. Poschesci dovrebbe invece rispondere con il solito 4-3-3 che consegnerebbe al terzetto Carretta-Tremolada-Montaldo le chiavi dell’attacco dei rossoverdi.

