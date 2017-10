Pronostici Serie A/ Scommesse e quote: le partite in programma (11a giornata 2017-2018)

Pronostici Serie A scommesse e quote: le partite in programma (11a giornata 2017-2018). Eccoci con il consueto appuntamento per tutti gli amanti delle scommesse calcistiche

28 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

E’ già tempo di un nuovo turno di Serie A. Conclusosi soltanto mercoledì sera il decimo turno, a partire dalle prossime ore si giocherà l’undicesima giornata della stagione 2017-2018. Un weekend che prevederà il big match fra Milan e Juventus, anticipo di sabato, mentre gli altri top club, leggasi Napoli, Roma, Lazio e Inter, saranno impegnati in sfide senza dubbio più semplici ma comunque da non sottovalutare. Andiamo quindi a cercare di prevedere l’esito degli incontri in programma.

PRONOSTICI SERIE A, QUOTE SCOMMESSE 11a GIORNATA

Partiamo dall’anticipo delle ore 18:00, la super partita di San Siro fra il Milan e la Juventus. Bianconeri ovviamente più forti e più in forma dei rossoneri, ma il Diavolo spesso e volentieri regala sorprese in queste partite, e di conseguenza non andrà sottovalutata la squadra di Montella. La nostra sensazione è che alla fine la gara del Meazza possa chiudersi in parità, se non addirittura con un successo dei meneghini. Proseguiamo quindi con l’altro anticipo di sabato sera, leggasi la partita della Roma, che rimarrà in casa, all’Olimpico per sfidare il Bologna: giallorossi un po’ affaticati mercoledì sera contro il Crotone, e la squadra di Donadoni ha grandissime qualità sia davanti che a centrocampo, ma la sensazione circolante è che la compagine di Di Francesco sia diventata matura, e difficilmente lascerà punti in casa nell’arco di questa stagione: puntiamo sull’1. La prima sfida di domenica sarà il classico anticipo delle ore 12:30, quando scenderanno in campo, a Benevento, gli omonimi padroni di casa e la Lazio. Difficile non puntare sul due per la gara campana, visto lo straordinario momento di forma che sta attraversando la compagine guidata abilmente da Simone Inzaghi, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato.

Spazio quindi alle gare in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00, cominciando da Sampdoria-Chievo. Per la sfida dello stadio Marassi il nostro consiglio, quasi scontato, è di puntare sull’uno, visto che i blucerchiati stanno vivendo un campionato ad altissimo livello, e i clivensi non ci sembrano in grado di impensierire i liguri nel loro fortino. La Spal ospiterà invece a Ferrara il Genoa; una sfida davvero complicata da prevedere, ma il Grifone deve fare punti se non vuole essere risucchiata in una zona di classifica da cui poi è sempre complicato uscirne: puntiamo sul successo della banda di Juric, magari accoppiato ad un pareggio, X2.

Il Napoli torna allo stadio San Paolo dopo il bel successo di Genova, e ospiterà il Sassuolo: una gara da uno secco anche perché i partenopei viaggiano a ritmi impressionanti, mentre gli emiliani stanno vivendo un inizio di stagione a dir poco disastroso. Pochissime speranze per i neroverdi di fare punti in Campania. Spazio quindi ad Udinese-Atalanta, altra partita in programma domenica pomeriggio. Una sfida incerta, anche se a nostro avviso ha maggiori chance di avere la meglio la squadra bergamasca allenata da Gasperini, reduce da un periodo di forma esaltante, come confermato anche dalla vittoria per tre a zero sull’Hellas di Verona. Friulani non proprio convincenti in questo periodo, anche se reduci dai tre punti conquistati contro il Sassuolo: puntiamo sul 2.

La Fiorentina volerà a Crotone questo weekend; calabresi bisognosi di punti e bravi contro la Roma mercoledì sera, ma la Viola ci pare nettamente superiore dal punto di vista tecnico e anche in questo caso puntiamo sulla vittoria in esterna. Il posticipo di domenica sera sarà la gara dello stadio Olimpico fra il Torino e il Cagliari, due compagini malate, forse ancor di più i piemontesi, ma se Mihajlovic non dovesse battere i sardi a quel punto salterebbe: puntiamo sull’1 fisso. Infine, il posticipo di lunedì sera, la sfida dello stadio Bentegodi fra i padroni di casa dell’Hellas di Verona e l’Inter: trasferta non semplice per i nerazzurri, che stanno soffrendo non poco con le piccole, ma la squadra di Spalletti ha ovviamente le qualità per battere i gialloblu e di conseguenza puntiamo sul 2.

