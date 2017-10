Pronostici Serie B/ Le quote e le scommesse sulle partite (12^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite in programma per la dodicesima giornata del campionato cadetto 2017-2018.

28 ottobre 2017 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il campionato di Serie B torna di nuovo protagonista, dopo un appassionante secondo turno infrasettimanale: andiamo quindi a vedere che cosa ci possono dire le quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite della 12^ giornata. Prima però diamo un occhio al calendario per conoscere i campi impegnati facendo conto che saranno ben tre i postici previsti per questo turno. Il clou della 12^ giornata della Serie B sarà sabato 28 ottobre con ben 9 incontri previsti per le ore 15.00 e quindi: Bari-Ascoli, Cesena-Novara, Cremonese-Perugia, Palermo-Entella, Pescara-Brescia, Salernitana-Empoli, Spezia-Cittadella e Venezia-Frosinone. Due i match previsti per domenica 29 ottobre ovvero Pana-Avellino, attesa per le ore 15.00 e Pro Vercelli-Foggia, pe le ore 17.30: sarà poi Ternana-Carpi il match del Monday Night in programma per le ore 20.30. Andiamo ora a conoscere i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia della 12^ giornata della serie B, tenuto anche conto della situazione profondamente complicata che emerge della classifica della Cadetteria, con molte squadre appaiate a pari punti.

PRONOSTICO BARI ASCOLI

Fattore campo e classifica dovrebbero premiare i galletti al San Nicola ma va aggiunto che Grosso e la sua squadra tornano di fronte al pubblico amico dopo la sconfitta contro il Brescia mentre i bianconeri hanno trovato nel turno precedente la terza vittoria stagionale con lo Spezia e registrano un buon andamento recente.

PRONOSTICO CESENA NOVARA

Sfida complessa quella attesa al Manuzzi: i piemontesi infatti appaiono decidente favoritii contro i cavallucci marini, anche considerando l classifica che vede il Novara 12cesima a quota 16 punti e con un ruolino di marcia notevole. La squadra azzurra però è ritorno dalla debacle casalinga contro la Salernitana. A confronto il Cesena registra un tabellino meno onorevole con la terzultima pozione in graduatoria, ma va detto che di fronte al pubblico amico e dopo la vittoria sul Perugia, la squadra bianconera potrebbe esaltarsi.

PRONOSTICO CREMONESE PERUGIA

Allo Zini tutto pende a favore della Cremonese: stato di forma, posizione in classifica e fattore campo oltre che i risultati più recenti messi a statistica. Pare quindi che il Perugia debba continuare nella sua spirale di crisi, che ha portato al termine del turno precedente di serie B all’esonero di Giunti. I grifoni perdono da 5 turni di fila e pure con risultati pesanti: difficile che la riscossa possa suonare ora.

PRONOSTICO PALERMO ENTELLA

Di fronte al Bareba a squadra di Tedino non dovrebbe fallire: i rosaceo ambiscono alla vetta della classifica della Serie B e con appena du punti dalla capolista empili, l’impresa pare possibile. Sono dopotutto ben poche le chance di vittorie dei liguri che d atre turni non trovano il successo.

PRONOSTICO PESCARA BRESCIA

Benchè siano appena tre i punti che separano le due squadre in realtà al classifica della Serie B vede ben 8 squadre a dividere Pescara e Brescia. Nonostante questo elemento la compagine di Zeman in casa non dovrebbe fallire: va però detto che la leonessa dopo il cambio di panchina ha finalmente trovato la terza vittoria in stagione contro il Novara e ha voglia di tornare a ruggire anche contro i delfini.

PRONOSTICO SALERNITANA EMPOLI

Nonostante il fattore campo avverso la compagine toscana non dovrebbe avere problemi a trovare quei tre punti che darebbero all’Empoli la sicurezza di essere in testa alla classifica di serie B anche dopo il 12^ turno. Gli azzurri comunque non dovranno abbassare la guardia, visti anche tutti i risultati utili raccolti dai granata nelle ultime giornate.

PRONOSTICO SPEZIA CITTADELLA

Sfida di difficile lettura quella tra Spezia e Cittadella: sono appena tre i punti che separano le due squadre e se la graduatoria favorisce i granata va anche detto che in casa i liguri non sbagliano da ben 4 turni di fila. La classifica quindi potrebbe risultare in questo senso bugiarda e lo Spezia potrebbe di nuovo esaltarsi dentro le mura del Picco.

PRONOSTICO VENEZIA FROSINONE

Nel big match al vertice della classifica di Serie B il pronostico rimare apertissimo: se il fattore casa dovrebbe, almeno sulla carta favorire i lagunari, va anche detto che i veneti al Penzo hanno ottenuto appena 2 successi finora. I canarini quindi in vista anche dei 19 punti messi finora a bilancio paiono favoriti per un successo corsaro: la squadra di Longo però non più essere così certa della vittoria anche perché è ben noto il valore del club di Inzaghi, che ha voglia di riprendersi subito dopo il KO subito contro il Cittadella.

PRONOSTICO PARMA AVELLINO

Se per il match al Penzo il pronostico rimane incerto, non va meglio per la sfida tra Parma e Avellino al Tardini: i ducali infatti potrebbero essere favoriti dal fattore campo, anche se va segnalato che finora i gialloblu di fronte al pubblico amico hanno raccolto appena due vittorie. Da considerare poi la classifica: il Parma è sesto, mentre gli irpini si posizionano alla 11^ piazza, anche se in realtà è solo uno il punto a separarli.

PRONOSTICO PRO VERCELLI FOGGIA

Al Piola andrà in scena un scontro tra piccole il cui risultato potrebbe sorprendere molti: il pronostico infatti rimane piuttosto aperto anche perché finora le due compagini hanno visto due andamenti molto vicini agli ultimi gradini della classifica. In casa dopo tutto la compagine biancoscudata non ha brillato in maniera significativa, come pure il Foggia in trasferta, ed entrambi affrontato questo 12^ turno avendo una sconfitta alle spalle.

PRONOSTICO TERNANA CARPI

Sfida aperta al Liberati con la Ternana che di fronte al proprio pubblico potrebbe anche riscattare la debacle contro il Frosinone e ritornare a metà della classifica. In casa dopo tutto i rossoneri hanno raccolto alcune soddisfazioni, mentre fuori casa i falconi hanno realizzato perlopiù dei pareggi.

