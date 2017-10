Pronostico Milan Juventus / Il punto di Domenico Marocchino (esclusiva)

Pronostico Milan Juventus: intervista esclusiva a Domenico Marocchino sulla partita in programma il 28 ottobre 2017 alle ore 18.00 per la 11^ giornata del campionato Serie A.

28 ottobre 2017 INT. Domenico Marocchino

Pronostico MilanJuventus (LaPresse)

PRONOSTICO MILAN JUVENTUS. La 11^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018 verrà inaugurata oggi dal big match tra Milan e Juventus, atteso a San Siro: fischio d’inizio fissato quindi per oggi 28 ottobre 2017 alle ore 18.00. Una sfida caldissima quindi nel capoluogo lombardo, dallo storico, anche recente, importantissimo e dove la posta in palio rimane molto alta: per Vincenzo Montella ottenere un vittoria o almeno una prestazione convincente contro i campioni d’Italia varrebbe forse la salvezza della sua panchina, mentre i piemontesi devono recuperare in fretta il terreno perduto finora in classifica. Per presentare Milan-Juventus abbiamo sentito Domenico Marocchino, ex giocatore della squadra bianconera: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita in cui magari la superiorità tecnica della Juventus potrebbe anche non essere evidente. Del resto il Milan ha giocato bene a Verona col Chievo, ha dimostrato di essere una formazione compatta. Così potrebbe anche non esserci tanta differenza in campo e a decidere quest'incontro potrebbero essere gli episodi.

Potrebbe essere un Milan più ottimista dopo il successo col Chievo? E' così, perchè vincere col Chievo, che è una buona squadra, potrebbe avere dato una grande carica al Milan.

Andrè Silva e Kalinic in attacco con Suso? Secondo me ci vorrà soprattutto un giocatore fisico oltre a calciatori con ottime caratteristiche tecniche nel reparto offensivo rossonero. Sarà però una scelta di Montella che formazione mandare in campo.

Ti aspetti qualche mossa tattica da Montella e Allegri? Vedremo, Allegri dovrebbe riproporre la solita Juventus, non dovrebbe cambiare il solito modulo tattico della formazione bianconera.

Allegri potrebbe optare per Bernardeschi dall'inizio? Penso che sia meglio far giocare Cuadrado che in questo momento sta giocando meglio.

Il tuo pronostico su quest'incontro. Vedo un pareggio tra Milan e Juventus.

La Juventus non dovrebbe puntare più alla Champions che allo scudetto? Meglio puntare allo scudetto, è molto più facile vincerlo che la Champions. Per vincere la Champions bisognerebbe avere una grande squadra, quella di Platini, di Boniek. Attualmente il campionato italiano non vale quello inglese, tedesco, spagnolo. Le due finali raggiunte con Barcellona e Real Madrid sono state molto merito di Allegri, anche dei giocatori ma le due formazioni spagnole erano superiori

Ci si aspetta allora in marcato importante a gennaio? Per fare questo bisognerebbe comprare giocatori eccezionali, acquistare dei veri fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Solo così la Juventus potrebbe avvicinarsi ai principali club europei. Non è una cosa assolutamente facile!

(Franco Vittadini)

