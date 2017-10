Reggina-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Reggina-Catania, LaPresse

Reggina-Catania, diretta dal signor Maggioni di Lecco, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali dell'undicesima giornata d'andata di campionato nel girone C di Serie C. Nessuno si sarebbe aspettato che il Catania avrebbe dovuto affrontare con il dente avvelenato la sfida esterna a Reggio Calabria, ma la settimana scorsa l'impegno interno degli etnei contro la Sicula Leonzio ha fatto registrare una delle sorprese più clamorose sin dall'inizio di questo nuovo campionato. Il Catania si è fatto sorprendere in casa, ora raggiunto in classifica al secondo posto dal Monopoli e a meno quattro dal Lecce capolista (che ha comunque sempre disputato una partita in più).

La Reggina ha pareggiato a Monopoli, importante risultato contro una formazione di alta classifica che ha assestato al nono posto la formazione amaranto e dato continuità alla vittoria interna della Reggina contro l'Andria. Finora la squadra di Maurizi marcia a ritmo da zona play off, andrà però confermato questo andamento contro una squadra eccellente come il Catania, che vuole dimostrare come il ko contro la Sicula Leonzio sia stato solo un incidente di percorso, per puntare alla promozione diretta in Serie B.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA REGGINA-CATANIA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito elevensports.it, con un abbonamento o acquistando la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Granillo di Reggio Calabria si affronteranno queste probabili formazioni: la Reggina giocherà con Cucchietti in porta, Pasqualoni schierato in posizione di terzino destro e Solerio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Di Filippo e Laezza giocheranno al centro della retroguardia. Centrocampo a tre composto da Porcino, Marino e Fortunato, mentre De Francesco si muoverà da trequartista alle spalle di Tulissi e Bianchimano. Risponderà il Catania con Aya, Tedeschi e il croato Bogdan titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Pisseri. A centrocampo ci sarà spazio per Lodi, Mazzarani e Biagianti, mentre Mirko Esposito coprirà la corsia laterale di destra e il serbo Djordjevic coprirà invece l'out mancino del campo. Ripa e Curiale andranno invece a formare il tandem offensivo rossoazzurro.

LA CHIAVE TATTICA

Lo scontro tattico fra i due tecnici non registrerà particolari variazioni rispetto a quanto visto nelle ultime settimane: 4-3-1-2 per la Reggina di Agenore Maurizi, 3-5-2 per il Catania di Cristiano Lucarelli. Meno di dieci anni fa, Reggina-Catania era una sfida che si disputava in Serie A. L'ultimo precedente a Reggio nella massima serie, il 5 ottobre 2008, finì uno a uno, con gol di Paolucci per i siciliani e di Costa per gli amaranto. A Catania, il 22 febbraio 2009, vinsero gli etnei, due a zero con gol di Capuano e Potenza. L'anno scorso pareggio a Reggio Calabria, uno a uno con Bangu che recuperò per i padroni di casa la rete di Piscitella. La Reggina non supera il Catania in casa dai tempi della Serie A, tre a uno il 23 dicembre del 2007, tripletta di Vigiani e gol della bandiera rossoazzurro di Vargas.

QUOTE E PRONOSTICO

Le scommesse sul match vedono il Catania, avanti in classifica e in cerca di riscatto, favorito nonostante il fattore campo avverso, con successo esterno etneo quotato 2.15 e vittoria interna dei calabresi quotata 3.40 da Paddy Power. L'eventuale pareggio viene quotato invece 3.10 da Bwin. L'over 2.5 viene quotato 2.20 da Bet365, mentre Paddy Power propone a 1.66 l'eventualità dell'under 2.5.

