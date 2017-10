Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (11^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi di sabato 28 ottobre per l'undicesima giornata. Oggi si giocano Milan Juventus e Roma Bologna

28 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Serie A, anticipi 11^ giornata (Foto LaPresse)

Si torna a giocare nel campionato di Serie A 2017-2018: sabato 28 ottobre si apre l’undicesima giornata, che segue di pochi giorni il turno infrasettimanale. Sono due le partite che ci attendono oggi: alle ore 18 la grande sfida di San Siro Milan-Juventus (orario inusuale per un big match) mentre alle ore 20:45 lo stadio Olimpico aprirà le porte su Roma-Bologna.

CLASSIFICA SERIE A, LA SITUAZIONE

Il turno infrasettimanale ha confermato la classifica nelle prime posizioni: la Juventus rimane terza a 3 punti dal Napoli e in compagnia della Lazio (al secondo posto c’è l’Inter), la Roma - che ha sempre una partita in meno - è quinta con 4 lunghezze da recuperare alle terze e dunque confermerebbe il suo status anche qualora dovesse battere la Sampdoria, gara che comunque non sarà disputata a breve. Il Milan è ripartito dopo la serie negativa e, schiantando il Chievo, si è ripreso la settima piazza con gli stessi punti della Fiorentina, mentre il Bologna ha perso la quarta partita nelle ultime cinque e, dopo un buon avvio, si trova adesso undicesimo, comunque con ampio margine sulla zona retrocessione (8 punti sono una bella assicurazione su eventuali sorprese).

RISULTATI SERIE A, IL BIG MATCH

A San Siro il Milan ospita la Juventus in un momento positivo: la vittoria sul campo del Chievo ha ridato fiducia a un gruppo che sembrava atterrito e spaventato da un eventuale fallimento stagionale. Chiaramente la situazione non è ancora ottimale, la lotta per la Champions League è durissima e i punti da recuperare in questo momento sono già 9; potrebbero però diventare 6 in caso di vittoria contro una Juventus che, al netto del momento specifico, resta uno dei grandi avversari in una delle partite da onorare al massimo. Non ci sarà il grandissimo ex: Leonardo Bonucci sconta la seconda giornata di squalifica, appuntamento rimandato alla partita di ritorno quando all’Allianz Stadium quando il clima sarà ovviamente rovente. Per Vincenzo Montella la brutta notizia è l’infortunio di Giacomo Bonaventura, quella buona è il primo gol in Serie A di Hakan Calhanoglu; Massimiliano Allegri ha ritrovato Mattia De Sciglio e Claudio Marchisio ma sarà senza Blaise Matuidi.

LA SFIDA DELL’OLIMPICO

La Roma continua a vincere e tenere la porta inviolata: contro il Crotone la squadra ha faticato non poco per aver ragione dell’avversario ed è servito un rigore di Diego Perotti, ma quello che conta è aver messo in cascina tre punti che tengono la squadra agganciata al treno scudetto-Champions League. Adesso un altro test casalingo per Eusebio Di Francesco, che si confronta con un Bologna ferito dalla sconfitta interna contro la Lazio: i felsinei sono partiti benissimo mettendo subito in chiaro di poter riuscire a evitare la lotta per non retrocedere, ma hanno perso quattro volte in cinque partite come già detto, e dunque hanno bisogno di ritrovarsi psicologicamente. Tanti i temi in campo: il duello padre-figlio tra l’allenatore della Roma e Federico Di Francesco, ma anche il ritorno all’Olimpico di quel Mattia Destro che, magari con maggiore costanza e minore sfortuna, avrebbe potuto essere dove è ora Edin Dzeko, cioè al centro del tridente offensivo giallorosso.

SERIE A 2017-2018, 11^ GIORNATA

ore 18:00 Milan-Juventus

ore 20:45 Roma-Bologna

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli 28

Inter 26

Juventus, Lazio 25

Roma* 21

Sampdoria* 17

Fiorentina, Milan 16

Atalanta, Chievo 15

Bologna 14

Torino 13

Udinese, Cagliari 9

Sassuolo 8

Genoa, Crotone, Verona 6

Spal 5

Benevento 0

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.