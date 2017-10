Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (12^ giornata)

Risultati Serie B, 12^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Il turno si apre sabato 28 ottobre e si conclude lunedì con il consueto posticipo serale

28 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Serie B, 12^ giornata (Foto LaPresse)

La Serie B 2017-2018 al momento non conosce soste: archiviato un altro turno infrasettimanale, è tempo di tornare in campo per la dodicesima giornata che si apre ovviamente sabato 28 ottobre, senza anticipi visto il poco tempo a disposizione. Dunque alle ore 15 via con Bari-Ascoli, Cesena-Novara, Cremonese-Perugia, Palermo-Entella, Pescara-Brescia, Salernitana-Empoli, Spezia-Cittadella e Venezia-Frosinone; domenica alle ore 15 avremo Parma-Avellino e alle ore 17:30 Pro Vercelli-Foggia, chiusura lunedì 30 ottobre alle ore 20:30 con Ternana-Carpi.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B

CLASSIFICS SERIE B, LA SITUAZIONE

Il turno infrasettimanale ha leggermente contribuito a sgranare il gruppo rendendolo meno compatto, ma ci sono ancora 13 squadre racchiuse nello spazio di 5 punti e sei che potrebbero trovarsi in testa dopo questa giornata, e la distanza tra prima e ultima è di 10 punti che, dopo 11 turni, sono decisamente pochi e lasciano la situazione ancora in stato “confusionale”. Se non altro l’Empoli è riuscito a confermarsi al comando scrollandosi di dosso il Venezia caduto subito, e ripreso da un Parma che è in ascesa e potrebbe diventare l’ennesima capolista del campionato di Serie B. E’ tornato a vincere il Frosinone e non ha deluso il Palermo; occasione persa dal Bari, caduta libera per il Perugia e prima vittoria esterna per il Cesena che ha dunque lasciato in coda la Pro Vercelli, tornata ultima in classifica.

RISULTATI SERIEB, I BIG MATCH

In un contesto simile è ovviamente difficile definire le partite di cartello della dodicesima giornata; di sicuro però aspettiamo molto dall’Arechi, dove una Salernitana in ascesa se la vede con la capolista Empoli. Gli azzurri sono la squadra che forse si è mantenuta più costante dall’inizio della stagione, e vincendo in trasferta oggi riuscirebbe a scavare un solco o comunque confermarsi al primo posto aumentando le sue possibilità. Bella partita anche al Penzo, dove il Venezia sconfitto nel derby veneto va subito a caccia di riscatto: i lagunari potevano mantenere la prima posizione ma sono caduti subito, non è certo un problema ma ora serve un segnale contro un Frosinone che, tornato a vincere dopo un periodo di flessione, resta una delle grandi favorite per la promozione diretta. Occhio anche allo Zini: la Cremonese sta decisamente facendo un bel campionato, il Perugia dava l’impressione di essere una corazzata solo un mese fa mentre adesso è la squadra più in difficoltà di tutto il campionato, avendo però un organico che può risalire la corrente da un momento all’altro.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 12^ GIORNATA

Sabato 28 ottobre

ore 15:00 Bari-Ascoli

ore 15:00 Cesena-Novara

ore 15:00 Cremonese-Perugia

ore 15:00 Palermo-Entella

ore 15:00 Pescara-Brescia

ore 15:00 Salernitana-Empoli

ore 15:00 Spezia-Cittadella

ore 15:00 Venezia-Frosinone

Domenica 29 ottobre

ore 15:00 Parma-Avellino

ore 17:30 Pro Vercelli-Foggia

Lunedì 30 ottobre

ore 20:30 Ternana-Carpi

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Empoli 20

Frosinone 19

Palermo 18

Cremonese, Venezia, Parma 17

Bari, Salernitana, Pescara, Cittadella, Avellino, Novara 16

Carpi 15

Ascoli, Perugia, Entella, Brescia, Spezia 13

Ternana, Cesena, Foggia 11

Pro Vercelli 10

© Riproduzione Riservata.