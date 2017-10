Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite in programma (11° giornata)

Risultati Serie C classifiche aggiornate, diretta gol: le partite in programma (11° giornata) Nuovo appuntamento con il terzo campionato di calcio del Bel Paese

28 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Akragas-Catania, Serie C - LaPresse

Proseguirà quest’oggi l’undicesima giornata della Serie C 2017-2018, terzo campionato di calcio per importanza in Italia. Dopo l’anticipo di ieri Piacenza-Pisa, valevole per il Gruppo A, nelle prossime ore si terrà l’anticipo del Gruppo B, nonché tutte le sfide del Gruppo C ad eccezione del posticipo di lunedì sera. Andiamo quindi a vedere insieme il programma delle partite che si disputeranno quest’oggi.

RISULTATI SERIE C, IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI

Partiamo, come detto sopra, dal Gruppo B, per cui si terrà una sola sfida, precisamente l’anticipo delle ore 20:30. In quel di Trieste, i padroni di casa della Triestina ospiteranno il Santarcangelo. Due squadre che stanno vivendo una stagione non proprio positiva, con i primi che sono al decimo posto assoluto, a quota 13, mentre gli ospiti veleggiano nelle zone pericolose della classifica, terz’ultimi a quota 5. Voliamo rapidamente al Gruppo C, quello delle squadre del sud Italia, dove comanda sempre il Lecce con 23 punti in 10 gare. Salentini impegnati lunedì contro il Cosenza al Via del Mare, mentre il Monopoli, secondo a 19, giocherà fuori casa contro la Paganese: turno favorevole per i pugliesi visto che la squadra di Pagani è penultima a 7 punti. Il Catania, altra squadra a quota 19 (ma con una gara in meno), volerà invece a Reggio Calabria per affrontare la Reggina, nona a quota 13, gara senza dubbio tutta da vivere. Molto interessante anche la sfida fra il Siracusa e la Virtus Francavilla, rispettivamente quarta e settima forza del campionato, con 17 punti per i siciliani, e 15 per i pugliesi. Il Matera, quinto a 16 punti, riposerà, mentre il Trapani, che insegue a quota 15, giocherà a Barletta contro il Bisceglie, undicesimo con dodici lunghezze. Sta risalendo la classifica il Rende, ottavo con 14 punti, che alle 18:30 di questa sera sarà impegnato nell’insidiosa trasferta campana contro lo Juve Stabia, con gli stabiesi che sono decimi a 12 lunghezze, e che con un successo potrebbero scavalcare proprio i rivali calabresi. Il Catanzaro, dodicesimo a undici punti, ospiterà la Fidelis Andria, fanalino di coda del Girone C con appena 6 punti, mentre la Sicula Leonzio (13esima a 9), sarà impegnata nel derby siciliano contro l’Akragas, con la squadra di Agrigento anch’essa a quota 9. A chiusura dell’undicesima giornata del Gruppo C, la sfida di bassa classifica fra il Fondi e la Casertana.

RISULTATI E CLASSIFICA GRUPPO B

20:30 Triestina-Santarcangelo

Classifica: Pordenone 20, Sambenedettese 19, Biancoscudati 19, Renate 18, Bassano 18, Albinoleffe 17, Mestre 16, Feralpisalò 16, Vicenza 15, Triestina 13, Fermana 13, Sudtirol 12, Teramo 11, Reggiana 9, Ravenna 9, Gubbio 8, Santarcangelo 5, Fano Alma J. 4, Modena -1

RISULTATI E CLASSIFICA GRUPPO C

14:30 Sicula Leonzio-Akragas

14:30 ASD Citta' Di Sira.-Virtus Francavilla

14:30 Paganese-Monopoli

16:30 Bisceglie-Trapani

18:30 Juve Stabia-Rende

18:30 Catanzaro-Andria BAT

20:30 Fondi-Casertana

20:30 Reggina-Catania

Classifica: Lecce 23, Monopoli 19, Catania 19, ASD Citta' Di. 17, Matera 16, Trapani 15, Virtus Franca. 15, Rende 14, Reggina 13, Juve Stabia 12, Bisceglie 12, Catanzaro 11, Sicula Leonzio 9, Akragas 9, Fondi 8, Cosenza 8, Casertana 7, Paganese 7, Andria BAT 6

© Riproduzione Riservata.