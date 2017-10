Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score. Gli anticipi dei gironi A, C, D, E, G, H (oggi)

Risultati Serie D, classifica aggiornata e live score degli anticipi dei gironi A, C, D, E, G, H, ben 23 partite che si giocano già oggi, sabato 28 ottobre

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Risultati Serie D - LaPresse

Il weekend della Serie D comincia già oggi, sabato 28 ottobre, con la bellezza di 23 anticipi. Sarà dunque un sabato ricchissimo nella massima categoria del calcio dilettantistico italiano, che regala emozioni a non finire visto che già incombe il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, sfruttando la giornata festiva del 1° novembre. Proprio questo è uno dei motivi per cui molte partite della giornata di questo weekend sono state anticipate da domani a oggi. In particolare, per il girone A si giocano oggi addirittura nove partite su dieci, dunque di fatto il turno quasi completo; per il resto, avremo oggi cinque partite del girone C, tre del girone D e altrettante del girone E, due partite del girone G e infine anche un incontro del girone H.

IL GIRONE PROTAGONISTA

Oggi inevitabilmente la nostra attenzione si concentra soprattutto sul girone A, visto che in questo gruppo si disputeranno appunto ben nove partite. La capolista Gozzano sarà di scena in trasferta sul campo dell’Olginatese che è appena sedicesima, dunque sembra essere un’occasione propizia ad un nuovo bel risultato da parte del Gozzano, che è ancora imbattuto avendo raccolto 26 punti in dieci giornate grazie a otto vittorie e due pareggi. Al secondo posto c’è la Caronnese a quota 24 punti grazie a sette vittorie e tre pareggi, la prima inseguitrice giocherà in casa contro il Seregno che è terzultimo e di conseguenza sulla carta il turno potrebbe essere ancora più favorevole per la Caronnese. Terzo posto per la Pro Sesto a quota 22 punti, la squadra di Sesto San Giovanni sarà di scena davanti al pubblico amico contro il Borgaro. Citazione anche per due big attualmente in difficoltà: il Varese (dodicesimo con 11 punti) sarà di scena sul campo del Bra, mentre il Pavia che è quattordicesimo a quota 10 punti giocherà in casa contro il Borgosesia.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

Girone A

Arconatese-Catellazzo

Bra-Varese

Calcio Derthona-Chieri

Caronnese-Seregno

Folgore Caratese-OltrepoVoghera

Olginatese-Gozzano

Pavia-Borgosesia

Pro Sesto-Borgaro

Varesina-Inveruno

Classifica

1. Gozzano 10 8 2 0 17:3 26 2. Caronnese 10 7 3 0 20:9 24 3. Pro Sesto 10 7 1 2 21:9 22 4. Borgosesia 10 6 2 2 12:5 20 5. Bra 10 5 3 2 14:9 18 6. Como 10 5 3 2 13:9 18 7. OltrepoVoghera 10 5 2 3 13:12 17 8. Folgore Caratese 10 4 3 3 17:11 15 9. Inveruno 10 4 3 3 16:13 15 10. Varesina 10 4 2 4 9:13 14 11. Chieri 10 3 4 3 14:13 13 12. Varese 10 3 2 5 15:18 11 13. Casale 10 2 5 3 11:14 11 14. Pavia 10 3 1 6 10:16 10 15. Borgaro 10 1 6 3 8:12 9 16. Olginatese 10 1 5 4 7:10 8 17. Arconatese 10 1 3 6 7:16 6 18. Seregno 10 1 3 6 10:20 6 19. Calcio Derthona 10 1 2 7 7:16 5 20. Castellazzo 10 0 3 7 5:18 3

Girone C

Adriese-Montebelluna

Ambrosiana-Cjarlins Muzane

ArzignanoCiampo-Delta Rovigo

Este-Belluno

Feltre-Abano

Classifica

1. Virtus Verona 8 7 0 1 18:7 21 2. ArzignanoChiampo 8 5 1 2 20:8 16 3. Belluno 8 5 1 2 20:12 16 4. Adriese 8 5 1 2 12:4 16 5. Campodarsego 8 4 2 2 15:12 14 6. Este 8 4 1 3 11:9 13 7. Mantova 8 4 0 4 14:10 12 8. Feltre 8 3 2 3 9:10 11 9. Liventina 8 3 2 3 10:13 11 10. Tamai 8 2 4 2 13:12 10 11. Legnago Salus 8 3 1 4 10:13 10 12. Delta Rovigo 8 3 1 4 9:12 10 13. Calvi Noale 8 2 3 3 7:12 9 14. Cjarlins Muzane 8 1 5 2 10:11 8 15. Montebelluna 8 2 2 4 9:12 8 16. Clodiense 8 1 5 2 8:12 8 17. Ambrosiana 8 1 1 6 9:22 4 18. Abano 8 0 2 6 4:17 2

Girone D

Fiorenzuola-Lentigione

Montevarchi Calcio-Romagna Centro

Trestina-Tuttocuoio

Classifica

1. Fiorenzuola 10 7 2 1 15:4 23 2. Rimini 10 6 3 1 20:12 21 3. Lentigione 10 6 3 1 14:7 21 4. Villabiagio 10 7 0 3 17:12 21 5. Sangiovannese 10 6 2 2 11:7 20 6. Imolese 10 6 1 3 13:8 19 7. Montevarchi Calcio 10 6 1 3 13:8 19 8. Forlì 10 4 4 2 16:13 16 9. Romagna Centro 10 4 2 4 11:9 14 10. Sasso Marconi 10 4 2 4 15:16 14 11. Pianese 10 3 4 3 13:10 13 12. Tuttocuoio 10 3 3 4 9:11 12 13. Vivi Altotevere 10 3 3 4 12:19 12 14. Vigor Carpaneto 10 3 1 6 13:14 10 15. Colligiana 10 3 1 6 8:14 10 16. Sammaurese 10 2 2 6 6:9 8 17. Mezzolara 10 1 5 4 5:10 8 18. Trestina 10 2 1 7 8:18 7 19. Castelvetro 10 1 2 7 9:17 5 20. Correggese 10 1 2 7 4:14 5

Girone E

Albissola-Real Forte Querceta

Lavagnese-Ponsacco

Unione Sanremo-Rignanese

Classifica

1. Ponsacco 8 5 3 0 16:7 18 2. Lavagnese 8 5 3 0 10:4 18 3. Viareggio 8 5 2 1 19:11 17 4. Seravezza Pozzi 8 4 4 0 12:5 16 5. Unione Sanremo 8 5 1 2 12:9 16 6. Albissola 8 4 2 2 13:9 14 7. Savona 8 3 4 1 10:7 13 8. Massese 8 3 4 1 12:10 13 9. Ligorna 8 3 2 3 8:11 11 10. Sestri Levante 8 2 3 3 8:10 9 11. San Donato 8 2 2 4 13:13 8 12. Finale 8 2 2 4 9:9 8 13. Rignanese 8 2 1 5 9:14 7 14. Valdinievole Montecatini 8 1 4 3 8:13 7 15. Ghivizzano Borgo 8 1 4 3 8:13 7 16. Real Forte Querceta 8 1 3 4 7:10 6 17. Scandicci 8 0 2 6 7:13 2 18. Argentina 8 0 2 6 5:18 2

Girone G

Budoni-Lanusei Calcio

Tortolì-Albalonga

Classifica

Girone H

Gragnano-Gravina

Classifica

1. Potenza 8 7 1 0 25:3 22 2. Audace Cerignola 8 6 1 1 15:7 19 3. Gravina 8 4 4 0 15:8 16 4. Altamura 8 5 1 2 16:11 16 5. Cavese 8 5 1 2 10:7 16 6. Picerno 8 4 3 1 10:6 15 7. Sarnese 8 3 4 1 17:13 13 8. Pomigliano 8 3 3 2 12:7 12 9. Taranto 8 4 0 4 9:10 12 10. Gragnano 8 2 2 4 10:14 8 11. Nardò 8 1 4 3 6:9 7 12. Nerostellati Frattese 8 1 3 4 7:11 6 13. Francavilla 8 1 3 4 11:17 6 14. Fulgor Molfetta 8 1 3 4 9:18 6 15. Aversa 8 0 5 3 6:12 5 16. Turris 8 2 4 2 9:10 4 17. Manfredonia 8 0 3 5 5:18 3 18. San Severo 8 0 1 7 2:13 1

