Risultati Volley Femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (3^ giornata, Serie A1)

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma il 28-29 ottobre 2017 validi nella terza giornata della Serie A1.

28 ottobre 2017 Michela Colombo

Risultati volley femminile (LaPresse)

Il Campionato di volley femminile di Serie A1 torna protagonista in questo weekend del 28 e 29 ottobre 2017 con la terza giornata prevista del calendario: le protagoniste della massima espressione della pallavolo per club italiano quindi sono pronte a scendere in campo per affascinare gli appassionati e dare un nuovo volto alla classifica, con i risultati che otterranno in questo weekend. Dando un occhio al calendario però notiamo subito che il terzo turno risulta un po’ spezzato: dei 6 match previsti infatti 3 si giocheranno sabato 28 ottobre e 3 invece domenica 29. Partendo dagli anticipi del sabato va innanzitutto ricordato che i tre incontri previsti avranno tutti inizio alle ore 20.30: si comincerà quindi a quell’ora anche al Palasport Panini dove è atteso il match tra Liu Jo Nordmeccanica Modena e Unet E Work Busto Arsizio, dove le farfalle tenteranno di trovare un successo corsaro che le porterebbe in alto nella graduatoria. Alla stessa ora sono quindi attesi i match Saugella Team Monza-Savino del Bene Scandicci, e Sab Volley Legnano-MyCicero Volley Pesaro (questo quale secondo incontro tra neopromosse per il campionato di Serie A1).

RISULTATI VOLLEY, GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA

Come abbiamo detto, saranno tre gli incontri invece previsti per domenica 29 ottobre e come al solito per i match domenicali il fischio d’inizio è stato imposto su tutti i campi per le ore 17.00. Si accederà quindi a quell’ora la partita attesa al Palanorda tra Foppapedretti Bergamo e Pomì Casalmaggiore, uno dei big match tra grandi previsto in questo terzo turno di Serie A1 a cui però le due squadre approdano dalle ultime posizioni della classifica. Sempre nel tardo pomeriggio quindi avrà inizio anche la partita al Mandela Forum tra Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara, con le campionesse di’Italia in carica che cercano il terzo successo di fila. A chiudere il programma ecco poi la partita tra la Lardini Filottrano e l’Imoco Volley Conegliano, sfida a cui le pantere si approcciano con entusiasmo dopo il doppio successo ottenuto in Champions League solo settimana scorsa.

LA CLASSIFICA

Il campionato di volley A1 femminile è appena al terzo turno e fare un punto sulla classifica, benchè utile potrebbe risultare fuorviante se non si ricorda che ogni squadra ha appena disputato due partite a testa. Controllando comunque la graduatoria va detto che in testa rimangono a quota 6 punti, Scandicci e Conegliano mentre Novara staziona al terzo gradino del podio a 5 punti. A seguire le piemontesi ecco Busto Arsizio con 4 punti mentre sono ferme a quota 3 Legnano, Firenze, Monza, Modena e Filottrano: fermi a quota 0 Pesaro e a sorpresa Bergamo e Casalmaggiore.

RISULTATI VOLLEY 3^ GIORNATA

Sabato 28 ottobre- ore 20.30

Legnano-Pesaro

Modena-Busto Arsizio

Monza-Scandicci

Domenica 29 ottobre - ore 17.00

Bergamo-Casalmaggiore

Filottrano-Conegliano

Firenze-Novara

Scandicci, Conegliano 6

Novara 5

Busto Arsizio 4

Legnano, Firenze, Monza, Modena, Filottrano 3

Pesaro, Bergamo, Casalmaggiore 0

