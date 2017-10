Roma-Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Roma-Bologna, LaPresse

Roma-Bologna, diretta dal signor Fabbri di Ravenna, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà l'anticipo serale dell'undicesimo turno d'andata nel campionato di Serie A. Partita molto importante per le ambizioni di entrambe le squadre. La Roma vuole sfruttare il momento sì e dare un calcio alla sfortuna che si sta accanendo a livello di infortuni sui calciatori giallorossi nell'ultimo periodo. Dopo il positivo esordio contro il Crotone, è arrivata infatti la doccia fredda per l'esterno difensivo olandese Karsdorp: legamento crociato del ginocchio lesionato e stagione forse finita, al massimo si può sperare in un recupero a primavera inoltrata. Con l'importantissima sfida di Champions all'orizzonte sempre all'Olimpico contro il Chelsea, la Roma dovrà però dare il massimo per restare nella scia del gruppo di testa: Juventus e Lazio al terzo posto sono lontane quattro lunghezze, ma la Roma deve ancora recuperare la sfida di Genova contro la Sampdoria, rinviata per maltempo. Di contro il Bologna, dopo essersi affacciato in zona Europa League, è incappato in una doppia sconfitta contro Atalanta e Lazio che ha dimostrato come i rossoblu non siano ancora maturi per rincorrere la ribalta europea. Nonostante questo, Donadoni spera di recuperare elementi importanti, su tutti Palacio, per dimostrare che la sua squadra potrà perlomeno evitare gli affanni dell'ultima, tribolata stagione in Serie A.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA ROMA-BOLOGNA

La diretta tv del match Roma-Bologna allo stadio Olimpico si potrà seguire con un abbonamento Sky sui canali 106, 201, 206 e 251 del satellite (rispettivamente Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), o con un abbonamento Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD. I siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it garantiranno la visione del match in diretta streaming video via internet agli abbonati alle due piattaforme.

IL CONTESTO

Dopo la sconfitta interna contro il Napoli, la Roma ha avuto una considerevole impennata di rendimento, con pareggio spettacolare in Champions League sul difficile campo del Chelsea per tre a tre, risultato che potrebbe aver aperto scenari importanti in chiave qualificazione per i giallorossi. Quindi, due fondamentali successi per uno a zero in campionato. Massimo risultato con il minimo sforzo in casa del Torino, dove è stata decisiva una punizione del serbo Aleksandar Kolarov, che ha guadagnato anche il rigore che Perotti ha trasformato nel turno infrasettimanale e che è stato sufficiente per domare il Crotone in casa. Dopo tre vittorie consecutive ottenute contro Sassuolo, Genoa e Spal, il Bologna è invece rimasto all'asciutto negli ultimi due turni in Serie A. Felsinei battuti domenica scorsa di misura a Bergamo al termine di un combattutissimo match, quindi è arrivato il ko interno contro la Lazio che ha dominato nel primo tempo segnando con Milinkovic-Savic e Lulic e colpendo quattro pali (di cui tre, uno su rigore, col capocannoniere del campionato Ciro Immobile). L'autogol di Lulic nella ripresa ha rimesso in carreggiata la squadra di Donadoni, che nella ripresa non è riuscita però a trovare il pareggio.

I PRECEDENTI TRA ROMA E BOLOGNA

Nell'ultimo precedente in Serie A tra le due formazioni disputato allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi hanno vinto in scioltezza il 6 novembre 2016, tre a zero con tripletta dell'egiziano Salah, ora passato tra le fila del Liverpool. All'11 aprile 2016 risale l'ultimo risultato utile felsineo nella Capitale, uno a uno con vantaggio rossoblu di Rossettini e pareggio romanista di Salah in apertura di ripresa. Il Bologna ha vinto per l'ultima volta a Roma durante l'ultimo periodo zemaniano dei giallorossi, il 16 settembre del 2012. Roma avanti due a zero con i gol di Florenzi e Lamela nei primi sedici minuti di gioco, Bologna capace di ribaltare il risultato nel finale con le reti di Gilardino (doppietta) e Diamanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Bookmaker convintissimi della qualità della Roma, con vittoria interna giallorossa quotata 1.28 da Bet365, mentre Bwin alza fino a 6.25 la quota relativa al pareggio e Betclic moltiplica per 11.00 quanto investito dagli scommettitori sul successo esterno felsineo. Bet365 quota 1.53 l'over 2.5, l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 2.70 da Unibet.

