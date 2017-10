Salernitana-Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Salernitana-Empoli, LaPresse

Salernitana-Empoli, diretta dall'arbitro Livio Martinelli della sezione di Tivoli (con i guardalinee Bellutti e Colella e il quarto ufficiale di gara De Tullio), si giocherà sabato 28 ottobre 2017 alle ore 15.00, teatro della sfida tra i due club sarà la stadio Arechi che ospiterà il match valido per il dodicesimo turno di Serie B 2017-18. La Salernitana di Bollini viene da un buon momento, grazie a una serie di risultati utili i granata hanno recuperato diverse posizioni in classifica e si trovano praticamente a ridosso della zona play-off: assieme al Palermo è la squadra che ha collezionato il minor numero di sconfitte, a rallentare la corsa dei campani i sette pareggi, decisamente troppi in undici giornate; con qualche vittoria in più la Salernitana sarebbe infatti ai vertici della graduatoria a giocarsela per le primissime posizioni. Inoltre, pur essendo ancora imbattuta tra le mura amiche dell'Arechi, paradossalmente gli uomini di Bollini stanno ottenendo più risultati in trasferta e al momento vano il terzo miglior rendimento esterno dopo Novara e Parma, al pari del Venezia.

In ogni caso non sarà facile strappare punti all'Empoli capolista che grazie al 3 a 1 rifilato al Pescara, e approfittando dello scivolone del Venezia nel derby veneto col Cittadella, ha staccato tutti diventando così la nuova leader solitaria del campionato di Serie B. La squadra di Vivarini, al netto di qualche gol subito di troppo, ha dimostrato di avere un reparto offensivo in grado di fare la differenza in Serie B, si è rivelato azzeccatissimo l'innesto di Francesco Caputo che attualmente guida la classifica marcatori con 10 gol all'attivo, supportato magnificamente da un partner ideale come Alfredo Donnarumma, altro elemento che sembra finalmente pronto al salto nella massima categoria.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA SALERNITANA-EMPOLI

Diretta tv esclusiva su Sky Calcio 4 (canale 254 della piattaforma satellitare) in alta definizione, diretta streaming video su Sky Go: questa la copertura televisiva prevista per Salernitana-Empoli, partita del campionato di Serie B visibile solamente sulle reti di Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La formazione titolare che Bollini proporrà per tenere testa all'Empoli è la seguente: in porta ci dovrebbe essere Radunovic ma non è escluso l'impiego di Adamonis, prodotto del vivaio Lazio; difesa composta da soli centrali, Bernardini e Tuia sono una garanzia mentre per l'ultimo posto a disposizione Vitale (che nasce comunque come terzino) sembra leggermente favorito rispetto a Mantovani e Schiavi; non mancano le alternative a centrocampo con Ricci, Odjer e Minala che finora non hanno mai saltato una partita, a completare il reparto dovrebbe essere Sprocati che in questo inizio di campionato sta dimostrando di avere il vizio del gol; nessuna sorpresa anche per quanto riguarda il tridente d'attacco con Bocalon che avrà al suo fianco Rodriguez e Rossi. Nelle fila degli ospiti è molto probabile l'impiego di Provedel in mezzo ai pali, anche qui ci dovrebbero essere tre centrali in difesa con Romagnoli che guiderà la retroguardia coadiuvato da Veseli e Simic (già 3 gol per il croato di proprietà della Sampdoria); Pasquale e Untersee saranno i due esterni di centrocampo che affiancheranno i registi Castagnetti e Bennacer (19enne franco-algerino di belle speranze su cui l'Arsenal punta parecchio per i prossimi anni); per l'attacco c'è la possibilità di vedere la coppia dei sogni Caputo-Donnarumma ma non è escluso l'utilizzo di due trequartisti come Zajc e Ninkovic dietro all'unica punta, e a quel punto Vivarini dovrebbe sacrificare una delle due punte, scelta difficile visto che entrambi stanno facendo grandi cose.

LA CHIAVE TATTICA

Da qualche gara Alberto Bollini ha abbandonato il 4-3-3 per passare a un 3-4-3 che gli consente di avere un centrocampo più robusto senza indebolire più di tanto la difesa, mentre Vivarini ha deciso di applicare a Empoli gli stessi schemi adoperati a Latina, questa volta con riscontri decisamente più positivi e incoraggianti.

QUOTE E PRONOSTICO

Salernitana-Empoli si preannuncia una partita equilibrata, stando alle quote fornite dai bookmaker: in virtù del primato in classifica la squadra di Vivarini, pur giocando in trasferta, viene data leggermente per favorita, la vittoria esterna dei toscani viene data a 2,40 su Bwin mentre Unibet offre una vincita che moltiplica di 3,25 la posta in palio in caso di parità, l'1 dei padroni di casa viene proposto a 3,10 su Bwin. Sebbene l'Empoli abbia il miglior attacco di tutta la Serie B, le agenzie di scommesse on-line non prevedono una pioggia di gol per questa gara, con PaddyPower che fissa a 2,05 la quota per l'Over e a 1,72 quella per l'Under. Vi segnaliamo inoltre la quota di 7,75 valutata da Betclic per il risultato esatto di 1 a 0 in favore dell'Empoli.

