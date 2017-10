Sicula Leonzio Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sicula Leonzio-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie C

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Sicula Leonzio-Akragas, LaPresse

Sicula Leonzio-Akragas, diretta dal signor Prontera di Bologna, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle partite che apriranno il programma dell'undicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. La Sicula Leonzio arriva a questa nuova giornata di campionato da squadra del momento, avendo compiuto l'impresa della settimana nello scorso turno, avendo espugnato il campo del lanciatissimo Catania di Cristiano Lucarelli, che ha dovuto così frenare la sua rincorsa verso la vetta. I gol di Squillace e Bollino hanno permesso alla matricola terribile di fare festa allo stadio Massimino e di tornare alla vittoria in campionato, che mancava dal 2 settembre scorso in occasione del successo interno contro il Matera.

Dall'altra parte l'Akragas è scivolato di nuovo in casa sul campo neutro di Siracusa, dove sta disputando gli incontri interni a causa della non agibilità dello stadio Esseneto di Agrigento. E l'Akragas era riuscito anche a passare in vantaggio con un'autorete di Viola: i gol di Canotto e Simeri hanno ribaltato il risultato e costretto la squadra di Di Napoli a prolungare un momento difficile, con soli due punti conquistati nelle ultime cinque partite. Il pareggio di Lecce aveva regalato una nuova importante iniezione di fiducia ai biancazzurri, che non sono stati però in grado di dare continuità all'importante risultato in casa della capolista. E la sfida in casa della Sicula Leonzio ha ora già il sapore di un match salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LEONZIO-AKRAGAS

Non sarà possibile seguire la diretta tv della partita sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà seguire l'incontro in diretta streaming video via internet, collegandosi con un abbonamento o acquistando la singola partita sul sito www.elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO AKRAGAS

Queste le probabili formazioni dell'incontro: la Sicula Leonzio scenderà in campo con Narciso a difesa della porta e una difesa a tre composta da Gianola, Camilleri ed Aquilanti. A centrocampo giocheranno Gianluca Esposito come perno centrale, affiancato da Gammone e D'Angelo, mentre De Rossi avrà il compito di presidiare la fascia destra e Squillace la fascia sinistra. In attacco, Marano sarà il trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Arcidiacono. Risponderà l'Akragas con Vono in porta, mentre i titolari nella difesa a tre saranno Danese, Genny Russo e Mileto. A centrocampo spazio a Carrotta, Scrugli e Longo, mentre Saitta giocherà sull'out di destra e la fascia sinistra sarà invece presidiata da Sepe. In attacco ci sarà Salvemini al fianco di Parigi.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente, l'allenatore della Sicula Leonzio, Pino Rigoli, manterrà il 3-5-1-1 visto nella trionfale trasferta di Catania, mentre l'allenatore dell'Akragas, Di Napoli, recentemente è tornato all'antico utilizzando il 3-5-2. Le due formazioni si sono già affrontate in un incontro ufficiale in questa stagione, proprio in casa della Sicula Leonzio, in Coppa Italia di Serie C, nel triangolare del primo turno. Partita vibrante e vinta dalla Sicula Leonzio per tre a uno, gol di Tavares e momentaneo pareggio di Longo su rigore, poi i padroni di casa hanno preso il largo nel finale con i gol di Camilleri ed Arcidiacono.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa favoriti dalle agenzie di scommesse, vittoria interna quotata al raddoppio da William Hill, mentre Paddy Power propone a una quota di 3.25 l'eventuale pareggio e a 3.80 la vittoria esterna degli agrigentini. Per Unibet, under 2.5 quotato 1.62, mentre Bet365 quota 2.29 l'over 2.5.

