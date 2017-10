Siracusa-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per l'11^ giornata di Serie C

28 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Siracusa-Francavilla, LaPresse

Siracusa-Virtus Francavilla, diretta dal signor Rossetti di Ancona, sabato 28 ottobre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valida per l'undicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Seppur tra alti e bassi, Siracusa e Virtus Francavilla si stanno ritagliando soddisfazioni importanti in questa prima fase della stagione. Dopo l'amara sconfitta interna contro il forte Catania, il Siracusa ha sbancato il campo della Casertana grazie ad una rete di Scardina nella ripresa. Un gol che ha riportato in alto gli aretusei in classifica, ora quarti in solitudine a quota diciassette punti, a due sole lunghezze dalla coppia delle seconde composta da Monopoli e Catania.

La Virtus Francavilla ha invece riposato nell'ultimo turno di campionato, i pugliesi restano nella scia di cinque risultati utili consecutivi, ultimo dei quali il pari ottenuto sul campo della Paganese. Partita che promette molto con i pugliesi che a loro volta si trovano al sesto posto in classifica, a due sole lunghezze dagli avversari di turno ed appaiati al Trapani. Come l'anno scorso la Virtus Francavilla era riuscita ad imporsi come rivelazione, anche quest'anno la squadra pugliese potrebbe puntare alla post season per la B.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE SIRACUSA-FRANCAVILLA

Non si potrà seguire l'incontro in diretta tv sui canali in chiaro o in pagamento, gli abbonati al sito elevensports.it potranno comunque vedere la partita (acquistandola anche come evento singolo) in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA VIRTUS FRANCAVILLA

Allo stadio De Simone di Siracusa si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Tomei a difesa della porta, Tino Parisi impiegato in posizione di terzino destro e Liotti impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Turati e Magnani giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo l'argentino Spinelli sarà affiancato da Carmine Giorgano come playmaker arretrato, Sandomenico, Mancino e Daffara saranno invece di supporto al centravanti Scardina. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi tra i pali, mentre i titolari nella difesa a tre saranno Prestia, Abruzzese e Maccarone. A centrocampo ci sarà spazio per Folorunsho, Sicurella (autore di una doppietta decisiva per i pugliesi nel pareggio nell'ultima trasferta di Pagani) e Biason. L'esterno laterale di destra sarà Pino e l'esterno laterale di sinistra sarà Agostinone, mentre Ayina giocherà al fianco di Madonia nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

4-2-3-1 per il Siracusa di Bianco, 3-5-2 per la Virtus Francavilla di Madonia. Saranno questi i moduli a confronto per le due formazioni, uno scontro interessante tra due allenatori-rivelazioni di questo campionato. Nei precedenti dello scorso campionato, la Virtus Francavilla ha espugnato Siracusa il 7 maggio 2017 con un gol di Galdean, facendo dunque il bis dopo la vittoria ottenuta in casa il 17 dicembre del 2016, tre a uno con tripletta di Abate e gol di Palermo per i siciliani. Il Siracusa aveva battuto la Virtus Francavilla in trasferta nei play off di Serie D della stagione 2015/16, tre a due in una stagione che vide comunque salire di categoria entrambe le formazioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Seppur con moderazione, è il Siracusa ad essere considerato favorito dai bookmaker, con vittoria interna quotata 2.25 da Bwin, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e William Hill alza fino a 3.20 la quota per l'affermazione pugliese in trasferta. L'over 2.5 viene quotato 2.16 da Unibet, Paddy Power offre invece a una quota di 1.66 l'eventualità dell'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.