Spezia Cittadella/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia-Cittadella: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 12^ giornata di Serie B

Diretta Spezia-Cittadella, i giocatori liguri (Lapresse)

Spezia Cittadella, diretta dall'arbitro Pillitteri e in programma sabato prossimo (ore 15:00) allo stadio “Alberto Picco”, è uno degli appuntamenti di cartellone della dodicesima giornata del campionato di Serie B 2017/2018 e vede di fronte due compagini attualmente appaiate a centro classifica, dopo un inizio di campionato altalenante e costellato di ottime prestazioni alternate a degli inattesi scivoloni. In particolare, la formazione di casa allenata da Fabio Gallo si era ripresentata ai nastri di partenza come una delle candidate alla corsa verso quei play-off che oramai sembrano stregati per la società bianconera, mentre il Cittadella è stato protagonista di un avvio col turbo ad agosto, prima di perdere terreno nel corso delle ultime giornate e passando così da consueta sorpresa della cadetteria ad essere invischiata nel gorgo di squadre che gravitano nelle zone anonime della graduatoria.

Approssimandosi al match col Perugia, lo Spezia è reduce da una serie di risultati che l’hanno visto sistematicamente vincere tra le mura di casa e poi perdere, praticamente col medesimo punteggio, in trasferta: è successo infatti nel corso dell’ultima settimana (pesante KO per 4-2 a Terni e poi vittoria di prestigio col lanciatissimo Perugia con lo stesso risultato al “Picco”) ma anche di quella precedente, col prezioso 1-0 rifilato al Bari a cui ha fatto seguito la sconfitta maturata al “Dino Manuzzi” di Cesena contro una formazione in piena crisi.: nell’ultimo turno, giocato martedì 24, invece è arrivato l’oramai... consueto KO esterno con l’Ascoli, col risultato di 3-1. Per quanto riguarda il Cittadella di Venturato, invece nelle ultime uscite a cavallo tra settembre e ottobre è arrivata una frenata che ha, in parte, ridimensionato le aspettative createsi in avvio di stagione: prima della prestigiosa vittoria, ottenuta nell’ultima giornata, contro il più quotato Venezia allo stadio “Tombolato”, la formazione padovana aveva racimolato solo tre punti in quattro turni, frutto di ben tre KO (di cui due in casa contro Entella e Cremonese) e una vittoria a sorpresa invece ottenuta per 2-1 a Pescara. Insomma, se lo Spezia è chiamato a confermare la propria solidità casalinga, il Cittadella vuole bissare il successo contro i lagunari per rilanciarsi in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Bari-Ascoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 6 HD, il numero 256: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 409183. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA-CITTADELLA

In vista del delicato match che si disputerà sabato pomeriggio al “Picco”, andiamo a vedere con quali schieramenti potrebbero scendere in campo Spezia e Cittadella, tenendo conto non solo di alcuni accorgimenti tattici di Gallo e Venturato ma anche del turn-over dal momento che negli ultimi giorni le squadre di Serie B sono state sottoposte a un piccolo tour de force. Tra le fila dei bianconeri dovrebbe essere riproposto un 4-3-1-2 molto offensivo, col solito impiego del trequartista quale vertice alto del rombo: in porta ci sarà la conferma di Saloni, protetto dalla linea difensiva a quattro che vedrà Terzi e Giani formare la cerniera centrale e De Col e Lopez in veste di terzini anche con licenza di spingere. In mediana, il vertice basso del suddetto rombo sarà Maggiore, con Giorgi e Pessina ai suoi lati; infine, ad accendere la coppia di punte formata da Forte e Gilardino (entrambi in ballottaggio con Granoche e Marilungo per due maglie) ecco ancora Mastinu. Sul versante dei veneti, invece, schema speculare ma con un occhio in più alla copertura difensiva: tra i pali ci sarà Alfonso, davanti al quale giostreranno Benedetti, Adorni, Varnier e Salvi, mentre a centrocampo la regia sarà affidata ancora all’esperto Iori, coadiuvato da Bartolomei e Settembrini e il “dieci” Schenetti poco avanti a loro. In attacco, conferma per Litteri a cui verrà affiancato come partner Strizzolo.

LA CHIAVE TATTICA

Dopo la recente contestazione da parte dei tifosi spezzini per l’inopinato KO ad Ascoli, culminata addirittura con delle minacce di morte ai giocatori, Fabio Gallo si gioca una gran fetta di futuro sulla panchina dello Spezia, ma nel match col Cittadella non dovrebbe effettuare il solito cambio di modulo e insistere con la difesa a 4: il tecnico dello Spezia punterà ancora una volta sull’inventiva di Mastinu che, assieme a Gilardino in veste di seconda punta, proveranno ad “accendere” uno tra Forte o Granoche. Al contrario, i granata di Venturato proveranno a riproporre il copione tattico del derby vinto col Venezia, ovvero fare densità a centrocampo e non sbilanciarsi troppo, lasciando al metronomo Iori il compito di dare il “la” ad ogni azione, mentre Schenetti dovrebbe rientrare più spesso del solito a dare manforte alla linea mediana, e agendo quindi più da mezzala che da rifinitore vero e proprio come quando il Cittadella gioca a viso aperto.

QUOTE E PRONOSTICO

Passando ad analizzare i pronostici per la gara tra Spezia e Cittadella, nonostante gli opposti umori che regnano in casa ligure e veneta, i bookmakers paiono puntare fortemente ancora sui padroni di casa che, almeno tra le mura amiche, appaiono avere una marcia in più: su Bet365, infatti, il segno 1 viene pagato a 2.16 mentre un successo ospite pagherebbe 3.6 volte la giocata e una “X” un 3.1 che potrebbe stuzzicare gli scommettitori. Anche Bwin vede favoriti gli uomini di Gallo anche se propone una quota leggermente più alta (2.25) per i bianconeri e la medesima per il segno 2, mentre il pari renderebbe solo 3.6 volte la posta. Infine, per quanto concerne l’Under e Over, Betclic propone la prima eventualità a solo 1.62, mentre più interessante è la quota per una gara ricca di reti, opzione che paga 2.15 volte la somma giocata.

© Riproduzione Riservata.